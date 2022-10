Stare znanke iz resničnostnih šovov (FOTO)

Ljubitelji resničnostnih šovov so prišli na svoj račun. Na komercialni televiziji se je začelo predvajanje težko pričakovanega Sanjskega moškega 2022. Ob vseh aferah in številnih razkritih zgodbicah, ki so že prišle na plan med snemanjem, je bilo pričakovanje res veliko. A zdi se, da bolj kot sam sanjski Blaž pozornost pritegujejo vroča dekleta. Med sedemnajstimi lepoticami, ki se borijo za srce postavneža, sta se dve že predstavili v resničnostnih šovih.

Suki se je nekoč predstavila v oddaji Slovenija ima talent.

Prva, ki nam je padla v oči, je elegantna plavolaska, ki je Blaža očarala s svojimi dolgimi nogami. Koprčanka mu je ob prvem srečanju podarila svoje baletne copate in se mu predstavila kot Suki, a imena mu ob prvem srečanju ni želela razkriti. Če vam ga do zdaj še ni uspelo izbrskati, vam lahko razkrijemo, da ji je ime Ana, pred leti pa je nastopila v šovu Slovenija ima talent. Sloveniji se je predstavila s kombinacijo hiphopa in baleta. Po nastopu v SIT je razkrila, da si želi postati igralka, ukvarja pa se tudi z manekenstvom.

Maša Levačič se je pred leti v Big Brotherju zapletla v ljubezenski trikotnik.

Ljubezen v novem šovu išče tudi Ljubljančanka Maša Levačič. Ob omembi 27-letnice so tisti, ki redno spremljajo šove na komercialni televiziji, zastrigli z ušesi. Maša je pred šestimi leti nastopila v Big Brotherju, gledalci pa se je najbolj spomnijo po ljubezenskem trikotniku s sotekmovalcem Erikom, čeprav jo je zunaj čakal fant. Vse skupaj je bilo še bolj zapleteno, ker se je Erik prej motal okrog Mašine prijateljice Tamare. Tistim, ki redno spremljajo družabna omrežja, je Maja Grintal zelo znana. Temnolasa lepotica je vse bolj priljubljena vplivnica, ki s svojimi sledilci deli nadvse zanimive in poučne vsebine. Še posebno blizu so ji seksologija, užitek, spiritualnost in notranja rast. Majo na družabnih omrežjih najdete na profilih preasuremermaid. Na njih razbija tabuje in mite, povezane s spolnostjo in odnosi.

Pia Belak je že prvi večer prejela belo vrtnico.

Ljubiteljem rapa pa je najbolj znana Veronika Kržojević. Zgovorna in energična lepotica srbskih in makedonskih korenin, ki je Blažu ob srečanju prinesla kozarec makedonskega ajvarja, je ponosna na svoje glasbene dosežke. Tekmovalka, ki ji je Blaž prvi večer podaril prav posebno vrtnico – belo –, pa je Pia Belak. Njena sestra je znana slovenska športnica, telovadka Teja Belak, in prav ona naj bi jo tudi prijavila v šov. Izmed vseh lepotic so zgoraj omenjene najbolj prepoznavne, a menda bi se lahko to kmalu spremenilo. Če držijo govorice, ki so se pojavile na družabnih omrežjih, bi se lahko že zelo kmalu zgodilo, da bodo Blaževim lepoticam štrene mešale lanske tekmovalke. Lanski Sanjski moški je namreč namignil, da naj bi POP TV v šov povabil lanske tekmovalke Lano, Tjašo in Pio.