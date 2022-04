Šok v oddaji Znan obraz ima svoj glas: Martina po tej novici ostala brez nastopa

V oddaji Znan obraz ima svoj glas je prišlo do velikega zapleta: odpovedati so morali eno izmed točk, in sicer prvi duet v sezoni. V Shakiro in Malumo bi se morala preleviti pevca Martina Majerle in Matevž Derenda, a slednjemu je načrte prekrižala okužba s koronavirusom.

Martini je novico sporočil prek video sporočila, hrvaška pevka pa je sprva mislila, da se šali, preden je spoznala, da je tako tudi sama ostala brez nastopa v oddaji.

»Danes ne bova mogla speljati najine točke. Zelo mi je žal, ker sva secel teden pripravljala. Upam, da nisi preveč jezna name,« ji je sporočil.