Slovenskega glasbenika na dopustu razburili takšni ljudje: Katastrofa

Priljubljeni slovenski glasbenik Challe Salle s svojo zaročenko Yvonne Srdoč na počitnicah uživa skoraj da medene tedne. Te dni je svojo izbranko v Egiptu zaprosil za roko in vse odlej zaročenca uživata kot se le da. Kljub vsej sproščenosi, pa je našega glasbenika pri zajtrku nekaj le spravilo v slabo voljo - turisti pri sosednji mizi v hotelu.

Zmotila ga je slaba navada hotelskih gostov pri sosednji mizi. FOTO: Zaslonski Posnetek

Challe Salle je posnel krožnike, ki so jih hotelski gostje za sosednjo mizo pustili za sabo pri zajtrku. »Poglejte, koliko hrane ljudje pustijo za sabo. To je največja katastrofa,« je povedal. Ne zdi se mu prav, da si ljudje naložijo preveč hrane na krožnik, ki se jo potem vrže stran. »Bolje je, da si vzameš manj na krožnik in greš večkrat po hrano, če si še lačen,« je Challe Salle toplo svetoval vsem. Oba s svojo zaročenko sta pojedla čisto vse, kar sta si naložila na krožnik, je zaključil.