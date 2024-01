Slovenska vplivnica bi rada bila še pevka: poglejte, kako poje (VIDEO)

Teja Jugovic, znana kot Coolmamacita, je ena od slovenskih vplivnic z najdaljšim stažem. Z možem Janijem na instagramu s sledilci deli številne trenutke iz svojega zasebnega življenja. Že večkrat je povedala, da njena najpomembnejša vloga v življenju ostaja vloga mame, in temu je tudi posvetila svoja prvo pesem Moj mali svet.

V duhu časa je na premierno predstavitev pesmi z videospotom povabila svoje prijatelje in znance, med katerimi ni manjkalo znanih obrazov slovenskih vplivnežev, ki so vtise delili na svojih družbenih omrežjih.

Radijska voditeljica Jerica Zupan je z dogodka v petzvezdničnem hotelu poročala, da so bili ob predstavitvi pesmi vsi ganjeni. »Vsi po vrsti smo vekali in gledali s solznimi očmi. Kako materinska, prvinska, srečna in gajstna je ona,« je zapisala.

Teja Jugovic je pesem zapela, medtem ko je besedilo in glasbo zanjo ustvaril Rok Lunaček. Ta je ob predstavitvi pesmi dejal, da je to »pesem od prijatelja za prijateljico«.

Izid pesmi je sovpadel z 41. rojstnim dnem izvajalke, ki se ji je tako uresničila dolgoletna želja, da bi izdala svojo pesem in možu s tem pokazala, da zna peti.

Kako dobro ji je uspelo, prisluhnite na spodnjem posnetku: