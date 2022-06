Sari Rutar se ni izpolnila želja po naravnem porodu

Nekdanja zmagovalka Sara Rutar je pred kratkim postala mamica. Sinček Gabrijel je sedaj star dobrih 20 dni. O prezgodnjem porodu smo že pisali, sedaj pa je Sara z nami strnila najpomembnejše dogajanje med porodom.

»Najprej me je presenetilo, da mi je voda odtekla tri tedne pred določenim rokom. Na tisti dan sem res bila precej delavna, morala bi več počivati. Verjetno je to pripomoglo, da je ta moj mehurček z vodo prej počil. Takoj smo se odpravili v porodnišnico, vendar popadkov še ni bilo. Dali so mi čas dva dni, ker se nič ni zgodilo, so se odločili, da mi pomagajo pospešiti porod s trakcem, ki ti ga vstavijo in ki mehča maternični vrat. Na žalost ni šlo po mojih pričakovanjih, mogoče sem se premalo pritoževala, ker sem popadke mirno in hrabro predihala, nekako sem ostala čisto v svojem zenu, meditaciji. Potem pa je bilo že tako hudo in CTG je pokazal slabše stanje dojenčka, zato so se na hitro odločili, da naredijo urgentni carski rez. Če bi me poslušali in dali ta trakec prej ven, bi mogoče lahko naravno rodila. Malce sem razočarana in jezna, da me niso upoštevali oz. dali možnosti, da lahko naravno rodim. Na koncu pa ti je itak pomembno samo to, da je otrok zdrav,« je povedala Sara, ki jo sedaj prevevajo čisto novi, čudoviti občutki.

Sara gre tudi na kratek sprehod, saj se zaradi rane ne sme veliko gibati. FOTO: Osebni arhiv

Takoj po porodu

»Otroka prve ure ne dobiš, ga ne vidiš, le za nekaj sekund po porodu so mi ga pokazali, češ da mora na opazovanje, ker se je prehitro rodil. Tako sem bila omamljena od anestezije in protibolečinskih dodatkov, tako da sem šele sedaj predelala, kaj se je zgodilo. Carski rez ni samo zunanja rana, je tudi notranja, na pol si nepokreten, težko vstaneš s postelje, težko manevriraš z otrokom. Res sem bila jezna in sem teh 10 dni v bolnišnici imela bitko sama s seboj. Ko sem prišla domov, je bilo vse lažje, saj ti bližnji skozi pomagajo. Z Gabrijelom sva se sedaj končno vklopila v ta novi svet, zame in zanj.»

Srečna družina

Sara je že na nogah, vendar na kratko, saj se zaveda, da če mamica ni v redu, tudi sinko ne bo. Ker je bil Gabrijel v bolnišnici 'pod težo', je doma že lepo napredoval in pridobil pol kilograma. »Gabrijel je eleganten, suhcen fantek. Ne vem, po kom je to pobral, saj sva oba z Dejanom bolj okroglolična. Skratka, priden je, ne joka dosti, spi tudi v kosu tudi po šest ur. Upam, da tako ostane. Srečni smo.«