Moški v partnerskem odnosu pogosto naredimo to napako (VIDEO)

Najti osebo, ki nas ne privlači samo telesno, ampak tudi duševno, in z njo zgraditi trden partnerski odnos ni mačji kašelj, a tudi če vam je to uspelo, žal pred seboj še nimate zagotovila, da bosta ostala skupaj. Tudi pari, ki se močno ljubijo in si delijo veliko skupnih vrednot, so namreč na udaru, da sčasoma izgubijo iskrico in spoštovanje drug do drugega, kar običajno vodi do razhoda, v najslabšem primeru pa do odtujenega in otopelega sobivanja, ko si v zvezi, a povsem osamljen, saj partnerja živita drug mimo drugega.

Pogosta preizkušnja, ki lahko par zlomi ali povzdigne, je starševstvo, ko zaljubljenca iz dvojine postaneta družina z enim ali več otroki. To se je zgodilo tudi priznanemu hrvaškemu strokovnjaku za odnose Brunu Šimleši in dolgoletni slovenski novinarki Oriani Girotto, ki sta bila tokratna gosta četrte epizode podkasta Onaplus, v kateri je beseda tekla o kompleksnosti žensko-moških odnosov.