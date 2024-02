Poglejte, kako zelo posebno darilo je prejela naša predsednica (FOTO)

Predsednica države Nataša Pirc Musar je strastna zbirateljica. Kot je že večkrat povedala, najbolj vneto zbira sove, in to vseh vrst in vseh oblik. V njenem domu je skoraj na vsakem kotičku najti kakšno sovico. Kupuje jih na svojih potovanjih (obiskala je že čez 80 držav) ali pa jih dobi v dar. »Sove zbiram že približno 20 let. Všeč so mi, ker so simbol modrosti in ker so nočne ptice. Tudi jaz verjamem v to, da se neprestano učiš in tudi jaz sem ves faks in doktorat naredila ponoči. Takrat sem najbolj ustvarjalna. Zato so mi sove tako blizu,« je povedala Nataša. Več o njenem domu in zbirateljstvu lahko preberete tukaj.

Tokrat je na družbenih omrežjih razkrila, da je dobila prav posebno sovo. »Včeraj sem se zelo razveselila “kroparske” sove, ki mi jo je podaril gospod Rajko Šolar, mojster umetnostne kovaške obrti. Tradicija kovaštva pri nas žal počasi izginja, zato bo kovana sova kot prikaz te izjemno zanimive obrti krasila prostor v Predsedniški palači, kjer opravim največ sestankov,« je o svoji novi pridobitvi zapisala predsednica.