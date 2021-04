Odpotovala je čez lužo. FOTO: INSTAGRAM

Priložnosti za ogledovanje in raziskovanje brez ljudi res nisem mogla izpustiti.

Vsestranska ustvarjalka številnih talentov, ki jo poznate vsaj kot članico skupine Tosca Beat in po himni evropskega odbojkarskega prvenstva, je pred izidom novega projekta. Ta bo v prihodnjih šestih mesecih postregel s šopkom pesmi, kratkim filmom, zbirko poezije in slikarsko razstavo, Eva pa je prej pobegnila v kostariško džunglo.»Priznam, da sem imela ob tem malo slabo vest, ker večina ljudi ne more potovati, a kot ljubiteljica ptic in narave priložnosti za ogledovanje in raziskovanje brez ljudi res nisem mogla izpustiti,« pravi Eva, ki se je v koronskem času spet več posvečala slikanju.Vsestranska umetnica je namreč končala kar dve umetniški akademiji, je pa tudi vnukinja slikarja. Prvo pesem, Mižim, bo predstavila že konec prihodnjega tedna, pritegnila pa vas bo z modernim pop zvokom, čeprav so jo navdihnile stiske številnih kreativnih duš, ki v koronskih časih ne morejo ustvarjati.