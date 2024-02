Po 60 letih spet v Mariboru (FOTO)

Mariborski SNG je minuli konec tedna predstavil kar dve veliki premieri. V petek so v Veliki dvorani ob 100-letnici Puccinija uprizorili njegovo opero Lastovka, dan pozneje pa so v Staro dvorano pripeljali še Molièrovega Tartuffa, ki ga je režiral Diego de Brea –​ slednji se podpisuje tudi pod svetlobne efekte, scenografijo in izbor glasbe.

Vlado Novak, eden naših najboljših igralcev vseh časov, ter Gorazd Žilavec, ki igra Valerja.

Komedija za vse čase, ki jo pozna vsak šoloobvezni otrok, v kotičku spomina pa jo ohranjamo tudi vsi odrasli, je tokrat poustvarjena na sodoben način – jezik, kostume, sceno in igro so ustvarili Mateja Pucko, Kristijan Ostanek, Žan Koprivnik, Ana Urbanc, Julija Klavžar, Gorazd Žilavec, Blaž Dolenc, Vladimir Vlaškalić, Minca Lorenci, Matevž Biber in Nejc Ropret.

Tartuffe in Marijana oziroma Vladimir Vlaškalić ter Julija Klavžar FOTO: MP Produkcija/pigac.si

SNG-jevca Aleksander Popovski in Danilo Roškar sta medse vzela režiserja Diega de Breo. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Tartuffe se je v SNG Maribor vrnil po šestdesetih letih in z jezikom »neba« ter s sklicevanjem na najvišjo resnico neobsesivno »prodaja« svojo idejo, kot to danes počnejo mnogi, od zdravilcev, šarlatanov do šamanov, oz. novi način življenja, torej kako priti do sreče v desetih korakih, kot pravi de Brea, eden najuspešnejših režiserjev pri nas.