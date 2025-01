Pikantni tok ženskih misli

Avgusta 2023 je izšel avtofikcijski roman pisateljice in dramaturginje Eve Mahkovic z naslovom TOXIC, ki je kmalu po izidu postal ena najbolje prodajanih Beletrininih knjig. V romanu avtorica drzno, pogumno, brezkompromisno, brezsramno, globoko, nevarno in odkrito secira samo sebe. V knjigi sledimo osmim mesecem avtoričinega življenja in motivom, dogodkom, željam in strahovom, ki jo določajo. Premika se od intimističnih, skoraj dnevniških zapisov, pisem, seznamov in osebne mitologije do bolj esejističnih vsebin, v katerih avtorica upoveduje izkušnjo življenja mlade urbane ženske, ki se sooča s seboj in s svetom, lastno preteklostjo in zahtevami sedanjosti.

Avtorica žensk, o katerih piše, ne vpisuje po liniji razreda, saj med njimi najdemo raznolike osebnosti, ki pripadajo različnim okoljem.

Od 8. marca 2024 je TOXIC na voljo tudi v uprizoritvenem pakiranju, 11. januarja letos pa je TOXIC vol. 2 na voljo v prenovljeni dramski različici, ki so jo prvi videli v SNG Maribor. Gledališka priredba besedila, ki jo je po dramatizaciji Eve Mahkovic pripravila Nataša Matjašec Rošker, je formo uprizoritve povzela po tistem delu romana, ki ga je Eva poimenovala VERTIGO.

Predstavo si je ogledala tudi Gaja Višnar, ki je z gledališčem odraščala in na slovenskih odrih nastopa že od najstniških let.

»Uprizoritev je zasnovana kot performativni duo za igralki različnih starosti. Prav medgeneracijske razlike besedilo in uprizoritev umestijo v kontekst obče ženskega,« pravi Matjašec Rošker, igralka Liza Marijina pa navede razloge, zakaj bi si morala vsaka ženska ogledati predstavo: »Ker osvobaja, ker nisi sama, ker v tebi še živi roza TOXIC ženska, tudi če si nočeš priznati, in ker je v redu, če si TOXIC. Vsi moški bi morali videti TOXIC, ker ima vsak moški v svojem življenju vsaj eno pomembno žensko, ker ga frustrira, da je ne razume (in tudi po ogledu TOXIC je verjetno ne bo), in ker bo manj zmeden v njeni bližini.«

Direktor SNG Maribor Danilo Rošker v objemu direktorice HNK Varaždin Senke Bulić