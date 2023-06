Nika Zorjan razkrila, zakaj je odpovedala vse koncerte

Letošnje leto je bilo za popularno pevko Niko Zorjan vse prej kot glasbeno obarvano, saj je na začetku leta sporočila, da je primorana odpovedati številne koncerte. Takole je takrat zapisala:

»Včasih nas telo, ker mu ne prisluhnemo, prisili, da se ustavimo. Meni se je to zgodilo zdaj. Nujno potrebujem vsaj en mesec glasbenega premora, da se lahko sestavim in se vrnem še močnejša, bolj odgovorna. Vem, da bo to moja lekcija za vse življenje.« S tem je prestrašila oboževalce.

Nasmejana pevka pa je zdaj sporočila, da se morda že prav kmalu vrne na velike odre, saj jih močno pogreša. Razkrila je tudi, da je imela težave z glasom in da je bila zato primorana počivati. Vesela novica je, da se njen glas izboljšuje in bo kmalu spet v polni pevski formi.