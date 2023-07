Na komercialni televiziji imajo novega voditelja oddaje

Ekipa informativnega programa na komercialni televiziji se je okrepila z novim voditeljskim obrazom. V teh dneh se je prvič v vlogi voditelja preizkusil Žiga Bonča.

Na Pop TV smo naslovili vprašanja, kako to, da so uvedli novega novinarja, in ali to morda pomeni, da se kdo od uveljavljenih poslavlja. »24UR ima dva voditeljska para, to sta Darja Zgonc in Edi Pucer ter Petra Kerčmar in Jani Muhič. Ker pa je poletje in čas dopustov, tudi letos, kot pretekla leta, ne vodijo v parih, sem in tja pa na pomoč priskoči še kdo, ki ima tudi sicer izkušnje z vodenjem informativnih oddaj. Tako sta prejšnji teden izjemoma vodila Maja Sodja in Žiga Bonča, ki ju tudi med letom lahko kdaj ujamete v 24UR Zvečer.«

32-letni Bonča je del ekipe informativnega programa že kar nekaj časa, a zdaj, kot kaže, prevzema novo vlogo. Svojo novinarsko pot je začel na nacionalni televiziji. Začel je kot mlajši dežurni novinar, pozneje kot novinar notranjepolitičnih redakcij in voditelj popoldanskih poročil. Spomladi lani se je pridružil uredništvu 24ur.