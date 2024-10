Manca Čampa Pavlin v ŠOKkastu: Povabila bi tudi Manco Košir (VIDEO)

V tokratnem ŠOKkastu smo gostili novinarko in voditeljico Manco Čampa Pavlin, ki bo pod okriljem naše medijske hiše vodila nov, čisto svež podkast, ki bo dal varen prostor in čas za tematike, ki se dotikajo ženske, njenega obstoja, delovanja in čutenja. Gre za podkast Onaplus, ki bo namenjen ženskam z vizijo. Kljub ženskim tematika pa podkast ne bo namenjen samo ženskim gostjam. V studio bodo povabljeni tudi strokovnjaki in sogovorniki moškega spola. »Moški nam velikokrat nastavijo ogledalo in zagotovo bo prostor tudi za njih,« nam je razkrila Manca.

Intervju z Manco Košir

Njena novinarska pot se je začela že zelo zgodaj in čisto prvi intervju si bo zapomnila za vedno, saj je k pogovoru povabila Manco Košir, ki je nedavno preminula. Zagotovo bi jo z veseljem gostila na svojem fotelju, saj se je tudi Koširjeva rada dotikala tematik, ki so včasih porinjene na rob ali pa je o njih težko govoriti. Prvi gostji, ki se ji bosta pridružili sta igralka Iva Krajnc Bagola in modna poznavalka Nika Urbas Ambrožič. Z Manco smo spregovorili o njenem dojemanju ženske in vseh vlogah, ki jih ima v življenju. »Že z naslednjim podkastom se bomo dotaknili minevanja, soočanja s smrtjo in kako se opolnomočiti takrat, ko izgubimo vse.« Pogovori se bodo vrstili vsakih 14 dni, v enem izmed podkastov bo beseda tekla o ženskih hormonih pa o digitalni zasvojenosti. Zaobjeli bodo širok spekter tematik, vse skozi prizmo ženskega dojemanja sveta.

Napovedujemo novi podkast naše medijske hiše, ki bo namenjen ženskam z vizijo. FOTO: Marko Feist

Ženske bi se lahko več povezovale med seboj

Manca Čampa Pavlin pa ni samo novinarka, je tudi nekdanja športnica in prav zato sprostitev velikokrat poišče na svežem zraku. V svoji več kot 17-letni karieri je bila urednica revij, voditeljica in ustvarjalka televizijskih vsebin. Ustvarila je številne projekte, ki se izvajajo še danes. Rada tudi bere in piše, zato so bili predmeti, ki jih je prinesla s seboj v studio temu primerni. Manca je nam je razkrila, da bo novi podkast prostor, kjer se bodo odpirale različne teme:»Je prostor za povezovanje, za navdih in opolnomočenje.«To je podkast o ženski moči in o vsem, kar bi se tudi vi odkrito želeli pogovoriti s svojo najboljšo prijateljico. Vabljeni k poslušanju v petek, 18. oktobra, zvečer.

