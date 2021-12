Lepotice v vlogi Božička

V VDC Zasavje, kjer skrbijo za več kot 140 ljudi s posebnimi potrebami, je bilo ta teden nadvse živahno. Na sedežu v Zagorju ob Savi so namreč uporabnike in zaposlene obiskale polfinalistke za miss Slovenije 2022. Lepotice so poskrbele za pravo decembrsko praznično vzdušje in nase prevzele tudi del naloge decembrskih dobrih mož.

Toplo prijateljsko vzdušje: lastnica licence Miss Slovenije Jelka Verk z uporabnicama VTC Zasavje

Vsaka polfinalistka je iz naravnih oziroma do okolja prijaznih materialov izdelala okrasek za praznično drevesce, ob obisku v centru pa so z njimi okrasile praznično jelko pred vhodom v glavno stavbo, pri tem pa so jim pomagali navdušeni uporabniki. Vsaka polfinalistka je izdelala tudi po pet voščilnic, ki so, polne lepih želja, razveselile uporabnike centra. Izdelavi teh so se pridružile vse lanske dobitnice nazivov, na dogodku pa so bile prisotne prva spremljevalka Lina Jenšac, druga spremljevalka Neža Simčič in miss osebnosti Klavdija Kastelic – njihove voščilnice so romale v nabiralnike zaposlenih v varstveno-delovnem centru.

»Pri Miss Slovenije nadaljujemo zgodbo, ki smo jo začeli že lansko leto. Z VDC Zasavje sodelujemo pri projektu S teboj lahko, s katerim spodbujamo ljudi, naj namenijo svoj čas uporabnikom centra. Ohranili smo tudi projekt VIP Zasavje, v okviru katerega smo lani organizirali modno revijo – del tega projekta je bilo krašenje VIP-smrečice – VIP sicer pri nas pomeni vključeni, inovativni, povezani,« razloži lastnica licence za Miss Slovenija Jelka Verk.

Da sodelovanje z uporabniki centra lepoticam odpira nova obzorja in jih bogati v človeškem smislu, je pred svojim odhodom v Portoriko v intervjuju za Nedeljske novice dejala tudi aktualna miss Slovenije Maja Čolić.