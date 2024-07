Hellcats se bodo hladile na Finskem

Kmalu po zaključku uspešne turneje po Veliki Britaniji se slovenske prvoborke heavy metala in tršega rocka odpravljajo na Finsko, kjer bodo kot glavne zvezde nastopile na festivalu Vahantarock. Gre za še eno od priznanj mednarodne prepoznavnosti deklet iz skupine Hellcats, ki bodo poletni vročinski val v naših krajih zamenjale za bolj prijazno finsko podnebje. Festival Vahantarock si utira pot med najbolj cenjene festivale trše rockovske glasbe na Finskem in tam bodo nastopile z uveljavljenimi domačimi skupinami, saj tam to zvrst glasbe preprosto obožujejo. To pa ne bo njihov zadnji letošnji nastop v Evropi, saj se bodo glasbenice odpravile še v Francijo, na Nizozemsko in v Belgijo. Njihovo leto je izjemno pestro in kot zanimivost naj še dodamo, da bo njihovo novo skladbo Črna burja oziroma Black Thunder mogoče slišati kot glasbeno podlago nove serije, ki se bo predvajala na Netflixu, predvidoma prihodnje leto.