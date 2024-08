Goran Hrvaćanin v ŠOKkastu: Ne boš šel v nebesa, če boš k sv. Petru prišel s »sixpackom« (VIDEO)

Redko se pojavlja v podkastih, pravi da pride samo takrat, ko ima kaj pametnega za povedati. Tokrat je prišel z napovedjo novega projekta, ki se bo odvil decembra v Cvetličarni. Z novim likom, ki sliši na ime Hitmacher že navdušuje slovensko publiko, decembra pa bo šel še korak dlje. »Vedno sem si želel iti na koncert, kjer ne razmišljaš, kako boš plesal, pa kam boš dal noge. Do prideš tja in se počutiš tako dobro kot tisti na odru in da si pač tisto eno uro odklopljen in greš domov nasmejan. No, to si želim doseči. To si želim dati ljudem,« je povedal o projektu Tour de štanz.

Fant z Jesenic, ki je posegel po zvezdah

Proslavil se je s številnimi satiričnimi liki, ki so postali viralni in so navdušili gledalce. Začelo se je na Jesenicah, ko so s prijatelji posneli prve kratke filmčke in jih objavili na splet. Krastač, Zoki Car, Jerč iz Hostarja, Gojko Ajkula in nenazadnje Hitmacher so Goranove stvaritve, ki nastavljajo ogledalo družbi, hkrati pa zabavajo s svojimi izrazitimi karakternimi lastnostmi. Razkril nam je, kako nastanejo tovrstni liki in kje najde inspiracijo.

Beseda je nanesla tudi na vzgojo in njegovo otroštvo. FOTO: Marko Feist

Prepoznavnost je prišla s posnetki, ki so jih delili na youtube in včasih ima slava tudi slabe strani. Zmoti ga predvsem nespoštljivo vedenje otrok, ki pristopijo brez pozdrava in zahtevajo fotografijo z njim: »Gledam predvsem v starše, da niso naučili svojih otrok osnovnih manir.« Vse preveč se kot družba obešamo na zunanjo podobo in Goran to karikira z besedami: »Ne boš šel v nebesa, če boš k sv. Petru prišel s "sixpackom".«

Ko beseda nanese na njegovo otroštvo in vzgojo prizna, da so ga starši vzgojili z visokimi moralnimi in etičnimi standardi, kar je vplivalo na njegovo delo in osebno rast. Kljub začetnim dvomom družine glede njegove kariere v svetu zabave so ga sčasoma podprli, zlasti ko so videli, da lahko svojo kreativnost tudi finančno unovči.

Prehodil je španski Camino

V vseh teh letih je veliko delal na sebi in razreševanju vzorcev iz otroštva, ki mu niso dobro služili. Rad se poda iz cone udobja, zato sta s punco v lanskem letu prehodila priljubljeno špansko romarsko pot El Camino. »Ne iščem logike, zakaj bi to počel, ampak zato, ker se mi zdi, da rabim nekaj takega v življenju. Rabim biti brez telefona, rabim priti v stik s svojimi prvotnimi potrebami,« nam je povedal. Prav na Caminu je prvič začutil prvinske občutke, lakoto, olajšanje, utrujenost, srečo. Letos se bo na pot podal še enkrat, vendar na krajši odsek.

Spregovoril je tudi o uspehu filma Pr`Hostar, o svojem pokojnem očetu in o možnosti, da izbriše vsa družabna omrežja ter se poda na drugačno pot.

