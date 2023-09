Drama odprla sezono, na premieri tudi Janšev minister za kulturo (FOTO)

Ljubljanska Drama je novo sezono začela na Velikem odru s premiero drame Dominika Smoleta, ki jo je za oder priredil in nanj postavil Janez Pipan.

Premiera je požela stoječe ovacije. FOTO: Mediaspeed.net, Jaka Teršek

Po njegovih besedah si je Smole za osnovo vzel eno najbolj tragičnih antičnih družin, ki pa jo je postavil v svoj tedanji zgodovinski in duhovni okvir, v katerem se je spraševal, kakšno mesto zavzema Antigona v kontekstu slovenske povojne zgodovine. Antigona Dominika Smoleta velja za najpomembnejšo slovensko dramo, ki od nastanka pa vse do zdajšnjih časov ni izgubila poetične moči in miselne veljave.

Na premieri v soboto, 23. septembra, smo med obiskovalci zasledili veliko znanih obrazov, med njimi tudi bivšega ministra za kulturo, Vaska Simonitija, ki ga je lansko leto na položaju zamenjala Asta Vrečko. Na premiero je prišel skupaj z ženo, televizijsko novinarko Alenko Zor Simoniti.

Aktualna tema pa je pritegnila še enega politika, saj smo med občinstvom ujeli tudi dr. Pavla Gantarja v spremstvu Alenke Arko, glavne urednice in voditeljice oddaje Preverjeno.

Dr. Pavel Gantar, politik; Alenka Arko, glavna urednica in voditeljica oddaje Preverjeno. FOTO: Mediaspeed.net, Jaka Teršek

Igralske kolege pa so med drugimi prišli podpret Gaja Višnar, igralka, legendarni igralec Jurij Souček in operna pevka Milena Morača.