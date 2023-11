Dekle Jana Oblaka nasmejalo s sliko psov (FOTO)

Dekle našega nogometnega zvezdnika Jana Oblaka, nadarjena teniška igralka Olga Danilović, je na instagramu objavila sliko, na kateri sta dva psa. Pri enem je napisala Dia, pri drugem pa Rea. Ali gre za njenega in Janovega nova psa in ali jima je res ime Dia in Rea, lahko le ugibamo.

Vsekakor pa je rezultat, ko imeni Dia in Rea, združimo, zanimiv. Ko ju združimo, torej dobimo besedo diarea. V objavi je tenisačica dodala tudi srček v pomenljivi rjavi barvi.

Instagram zgodba Olge Danilović. FOTO: Olga Danilović/instagram/zaslonska slika

Če sta psa na sliki nova družinska člana Jana in Olge, jima bosta zagotovo prinesla veliko veselja. Veliko pa bi jima ga prinesla tudi uvrstitev slovenske nogometne reprezentance na evropsko prvenstvo. Reprezentanca bi se tja lahko uvrstila z zmago na petkovi tekmi proti Danski ali z vsaj neodločenim izidom na tekmi proti Kazahstanu, ki bo v ponedeljek.