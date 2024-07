Dejan kar med poroko posnel videospot

V zakonski stan je zakorakal še eden od znanih slovenskih obrazov, ustvarjalec tetovaž Miha Ornik. Njegove poroke se je udeležil tudi glasbenik Dejan Dogaja, ki je ženinu in nevesti podaril edinstveno darilo. Na njuni poroki je premierno zapel avtorsko skladbo Obljubim, ki jo je nedavno ustvaril, a tu ni bilo konec presenečenj. Na poročnem rajanju je Dejan namreč posnel kadre za videospot, v katerem sta poseben prostor dobila mladoporočenca. Miha in Dejan se poznata že nekaj časa in sta se v teh letih spoprijateljila. Mladoporočencema je zapel tudi David Amaro. Miha je ustvaril Dejanovo zad...