Blaž Gec (Zvita feltna): Jasno pokažem, da sem poročen in oboževalke to spoštujejo (VIDEO)

V novem ŠOKkastu smo gostili glasbenika in pevca vroče skupine Zvita feltna,, ki podira rekorde v glasbenih vodah. Spregovoril je tudi o novi pesmi Numero uno in svoji redni službi učitelja športne vzgoje. Beseda je tekla tudi o očetovski vlogi in vzgoji, divjih vikendih in ravnovesju, ki ga lovi med življenje pod reflektorji in družinski idili, ki jo uživa vsak trenutek prostega časa. Z ženo poučujeta na isti šoli, kar Blaž opisuje kot skoraj družinsko tradicijo, saj tam poučuje tudi njegova mama. Kot učitelj je precej strog, trudi pa se ločiti svojo glasbeno kariero od učiteljskega poklica: »Ko sem začel delati, sem prišel v šolo in so me otroci jemali kot glasbenika. Prva jim ni bilo jasno, kaj sploh jaz tam delam.« Kot nam je še povedal, so učenci mislili, da bodo me urami peli in se zabavali, ampak je hitro vzpostavil določena pravila.

Uspeh te lahko prevzame

Če je tedenski urnik namenjen delu in družini, se za vikend vse obrne na glavo. S skupino Zvita feltna, ki ima že dolgo zgodovino vsak vikend zabavajo staro in mlado širom Slovenije. Njihova pesem Gin in tonik ima že krepko čez 6 milijonov ogledov na youtubu, fantje pa so svojevrsten rekord podrli tudi s pesmijo Capuccino, ki so jo od ideje do videospota spravili v svet v pičlih treh dneh. »V kakšnem trenutku mogoče si misliš, da si vsemogočen in da bo tako za vedno,« nam je razkril. Pot do uspeha Zvite Feltne ni bila lahka, saj Blaž poudarja, da so morali skozi številne nastope, pogosto igrali do jutranjih ur in postavljali ozvočenje sami. Vse to je zahtevalo veliko truda in odrekanja. Mladi bendi danes pogosto vidijo le uspeh in slavo, ne pa trdega dela, ki je potrebno za dosego tega.

Permisivna vzgoja ne pride v upoštev

Lansko leto se jima je z ženo Moniko rodil sin Tomaž, ki je spremenil njune prioritete v življenju. Pravi, da je postal bolj odgovoren in da zdaj drugače razporeja svoj prosti čas. Skupaj z ženo Moniko se trudita, da bi njun sin odraščal v ljubečem in discipliniranem okolju. Blaž verjame, da je postavljanje meja ključnega pomena pri vzgoji otrok in da bo tudi sam strog, vendar pravičen oče. »Jaz imam zelo jasno povsod na vseh socialnih omrežjih objavljeno, da sem poročen in da sem že toliko let v zvezi,« nam pove o oboževalkah, ki spoštujejo njegovo zasebno življenje.

V ŠOKkastu je razkril tudi, kakšen oče je. FOTO: Marko Feist

Spregovoril je tudi o ženini podpori, saj mu je ob strani stala od srednje šole pa vse do največjih uspehov, ko so s slavo prišle tudi oboževalke. Kako pa se spopada z njimi? »Jaz imam zelo jasno povsod na vseh socialnih omrežjih objavljeno, da sem poročen in da sem že toliko let v zvezi,« nam pove o oboževalkah, ki spoštujejo njegovo zasebno življenje.

