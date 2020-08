Aleksandra Pivec iskreno o tem, kaj meni o Janezu Janši

»Veš, mami, počutim se kot kriminalec«



Pred ministrico za kmetijstvo in predsednico Desusaje ključni teden, saj bo naslednji torek znano, ali bo po glasovanju o zaupnici obstala na predsedniškem stolčku stranke upokojencev. V intervjuju za Ono je spregovorila o nedavnih aferah, ideološkosti stranke Desus, ženskah v politiki in ne nazadnje o predsedniku vlade»Ob aferi, ki so mi jo naprtili, so novinarji brezsramno objavili tako imena kot fotografije mojih otrok. Kje pa so zdaj institucije, ki branijo njihove pravice?« je dejala Pivčeva in ob tem dodala, da drži, da je na družbenih omrežjih oboje objavljala že sama, »a kot njihova mama, ne političarka«.Pravi, da nikdar poprej ni doživela »toliko poniževanj, groženj, kot jih je zdaj«. »Ko je nedavno sin sedel pred televizijo in na zaslonu videl samega sebe, mi je rekel: 'Veš, mami, počutim se kot kriminalec.'«Dotaknila se je tudi žaljivega zapisa profesorja ekonomije , ki ga je pozneje na twitterju izbrisal. »Se vam zdi korektno, da ugledni profesor ekonomije Jože P. Damijan zapiše, da sem 'šla domov kot kurba s plesa'? Si predstavljate, da bi kaj takega zapisal Janez Janša? Nedvoumno obsojam besede, ki jih je namenil gospe, ampak ali se zavedate, kolikokrat so me do tega dne novinarji imenovali prostitutka?«Meni, da je mnogi ženske težko sprejmejo na vodilnih položajih. »Družbi še vedno vlada močan moški ego. Obenem smo do žensk bolj kritični. Sicer je pomembno, da imajo vsebino, vizijo, a prej ali slej, kot denimo pril, ki ste jo omenili, začnemo komentirati njihovo zunanjost. Podobno opažam pri sebi. Češ, saj te imamo kot sočutno ljudsko političarko radi, ampak kdo ti šiva obleke? Pri ženskah nas vedno kaj zmoti. V tej močno moški egocentrični družbi je nam težko obstati in napredovati.«V njenih očeh je v Sloveniji politik velikega kova. »Imel je karizmo, sposobnost vodenja, umirjenost, pragmatičnost, moč združevanja in povezovanja. Žalostno je, da v Sloveniji po njem ni mogoče najti politika, ki bi se mu uspelo približati, čeprav ga nujno potrebujemo,« meni Pivčeva.Na vprašanje novinarke, kako doživlja Janeza Janšo, je odgovorila. »S strokovne plati je izjemno sposoben človek z dobrimi veščinami vodenja in zmožnostjo strateškega načrtovanja in izvajanja vsebinskih projektov. Na razprave z njim se je treba vedno dobro pripraviti. Ko z njim rešujem vsebinska vprašanja, so pogajanja nujna, a vedno v duhu iskanja najboljše rešitve. Po drugi strani pa se ne strinjam s tistim njegovim delom, ki se kaže z njegovimi ekstremnimi izjavami. V njih je čutiti nezadovoljstvo, morda celo gnev. Z bolečino, ki jo izraža s svojimi ideološkimi izjavami, deluje sovražno.«