Bralka Tatjana prijetno presenečena, po objavi v Slovenskih novicah stanovalci pospravili svinjarijo (FOTO)

Oglasila se nam je bralka Tatjana iz Ljubljane. Pred dnevi je javno pokazala na smeti na tleh ob košu v novem stanovanjskem naselju na Zeleni jami ob Šmartinski cesti. Pravi, da je prijetno presenečena, saj so stanovalci zdaj stvar vzeli v svoje roke.

»Smeti so odnesli, koš spraznili in napisali prijazno obvestilo sosedom, katerega so nalepili na koš,« je navedla bralka. Kot pravi, so sicer smeti še nekaj dni po objavi ležale, kar po njenem mnenju pomeni, da nove stanovalce to ne moti, a dodaja, da so se očitno zganili stanovalci atrijskega naselja Atrium, ki je v neposredni bližini stanovanjske soseske Zelena Jama ob Šmartinski cesti.

»Pohvalno, zelo lepa gesta. Jaz se vsak dan sprehodim mimo, konec koncev mi ni vseeno v kakšni okolici živim, glede na to, da sem tu domačinka že več desetletij,« nam je še sporočila.

