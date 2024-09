Bralec doživel šok v znani ljubljanski piceriji ob naročilu kebab pice (FOTO)

»V soboto zvečer smo s kolegi prišli v znano picerijo v Ljubljani ... Ob naročilu kebab pice sem prejel tako rekoč nacistični znak ... Sramota za takšno gostilno,« se nam je javil ogorčeni bralec Luka. S prošnjo za pojasnilo smo se obrnili tudi na omenjeno picerijo (ime hranimo na uredništvu, op.p.), odgovore pa še pričakujemo.

To naj bi našega bralca pričakalo na krožniku. FOTO: bralec Luka

O svastiki ...

Svastika ali kljukasti križ je starodavni verski in okrasni simbol. Do danes se je verska uporaba ohranila v hinduizmu, budizmu in džainizmu. V teh verstvih je simbol, ki so ga zlasti v civilizacijah indijskega podkontinenta povezovali s srečo.

Na žalost je svastika v 20. stoletju postala simbol nacistične Nemčije in zato pridobila zelo negativen pomen v zahodnem svetu, kjer je danes povezana z rasizmom in skrajno desničarskimi ideologijami. Zaradi tega je v sodobnem kontekstu pogosto zaznana kot simbol sovraštva, čeprav je v mnogih azijskih kulturah še vedno uporabljena kot simbol sreče in blaginje.

Ste tudi vi obiskali restavracijo in imate neprijetno izkušnjo? Kontaktirajte nas.