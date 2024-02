Odkrili novo skrivnostno vampirsko bitje (VIDEO)

Trojica paleontologov v Nemčiji je našla fosil vampirskega lignja, ki datira 183 milijonov let v preteklost. V prispevku, objavljenem v švicarskem časopisu za paleontologijo, Robert Weis, Ben Thuy in Dirk Fuchs opisujejo, kje so ga našli, njegovo stanje in kako se primerja s sodobnimi vampirskimi lignji, poroča phys.org.

Vampirski lignji (vampiromorfi) so vrsta glavonožcev, najbolj podobnih lignjem, vendar so v resnici sorodni hobotnicam. Odkritih je bilo več vrst, vključno z nekaterimi, ki so že izumrli. Znani so po bioluminiscentnih (naravno proizvajajo svetlobo) organih in dolgih, zložljivih nitastih strukturah, kar jih razlikuje od drugih lignjev in hobotnic.

Preučili so lahko celo zrkla in mišice

Za to študijo je raziskovalna skupina dodatno raziskala fosilne ostanke lignja, najdenega pri izkopavanjih v Bascharageu leta 2022, in jih datirala v obdobje zgodnje jure.

Raziskovalci so ugotovili, da je fosil v odličnem stanju – gre za popoln primerek, kar je omogočilo podrobno študijo. Ugotovili so, da je bitje umrlo med zaužitjem dveh majhnih rib – kar je redka najdba za kateri koli fosil. V dolžino je meril 38 centimetrov. Najdbo označujejo za izjemno zaradi odlične ohranjenosti. Zelo podrobno so lahko preučili strukture nekoč mehkih tkiv, kot so zrkla in mišično tkivo.

Splošno ime je vampirski ligenj dobil po temni barvi in koži, ki spominja na ogrinjalo. Ko ga nekaj zmoti, se skrije v svoje 'ogrinjalo'.

Predhodne raziskave kažejo, da je vampiromorf živel v plitvinah ob otoku, ki je nekoč obstajal v današnjem srcu evropske celine. Raziskovalci izjemno ohranjenost pripisujejo edinstvenim razmeram v trenutku smrti. Voda na dnu morja, kamor je bitje zašlo, naj bi imela manj kisika, zato se je zadušilo. Poleg tega je nizka raven kisika drugim organizmom preprečila, da bi se hranili z njegovimi ostanki, zaradi česar je bil nedotaknjen 'pokopan' v morsko dno.