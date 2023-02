To je Musa: ima 102 otroka in 578 vnukov (VIDEO)

Ima tako veliko družino, da ta zaseda kar celo barakarsko naselje. Musa Hasahja Kasera iz vasice Bugisa na podeželju na vzhodu Ugande ima namreč kar 102 otroka in 578 vnukov.

Če ga seveda štetje ne vara, kar pa je povsem mogoče glede na to, da mu je tako številno potomstvo povsem zmešalo glavo, in se mu tudi ime katere od 12 žena kdaj zazdi povsem tuje. Vseh otrok pa sploh ne pozna, priznava 68-letnik, ki si mora pri prepoznavanju potomstva velikokrat pomagati z zapiski in zdaj jamra, da je pri širjenju družine vendarle pretiraval.

Poseljujejo številne barake

Toliko lačnih ust je namreč izjemno težko preživljati. Glede na to, da je brezposeln in je vso hrano treba pridelati na zgolj dveh hektarjih, se včasih komajda prebijejo skozi mesec, da bi se vsi šolali in spodobno oblačili, pa preprosto ne gre.

Najmlajši otrok je star deset let, najstarejši pa 50; najmlajša žena jih šteje 35, tako da zmede v Musovi družini ne manjka. Dve izbranki sta mu življenje pred časom nekoliko olajšali, priznava, saj sta ga z otroki vred zapustili, ker jih pač ni mogel dostojno preživljati. Čeprav je upal, da se bodo razmere umirile in življenje postalo znosnejše, potem ko so preostale žene začele uporabljati kontracepcijo, pa še zdaleč ni tako; številni otroci so še vedno premladi, da bi se preživljali sami, tisti, ki so že odrasli in imajo svojo družino, skupno ima Musa, kot rečeno, 578 vnukov, pa prav tako potrebujejo pomoč.

Največji del družine živi v zanemarjeni, razpadajoči hiši, preostali pa se, kakor se širijo, selijo v barake v okolici, tako da Musovi potomci sami sestavljajo celotno naselje. Vizija je bila pred desetletji sicer povsem drugačna. Musa je bil uspešen ter med samskimi dekleti zelo zaželen trgovec in mesar, ki so mu starši svetovali, naj si ustvari čim večjo družino s čim več ženami, da bo uspešno širil posel. A posli so kmalu šli po zlu, Musa pa je še kar naprej širil potomstvo, ker ga je k temu, pojasnjuje, spodbujala verska tradicija. V Ugandi je poligamija namreč še vedno dovoljena.