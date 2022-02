Pet tisoč spominkov z olimpijskih iger

Bilo je leta 2000, ko je Zhang Wenquan glasno navijal za kitajske športnike na olimpijskih igrah v avstralskem Sydneyju: navdušen nad uspehi in številnimi kolajnami, ki so jih v domovino prinesli njegovi junaki, je takratni srednješolec začel zbirati vse, povezano z največjim tekmovanjem na svetu.

Tokrat se mu ni uspelo prebiti med prostovoljce, a bo olimpijske igre kljub temu goreče spremljal. FOTO: Thomas Peter/Reuters

Njegovo pekinško domovanje je danes do zadnjega kotička napolnjeno z najrazličnejšimi spominki, več kot 5000 jih je, zanje pa je v dobrih dveh desetletjih zapravil več kot 55 tisočakov.

Prikovan pred televizor

Vrhunec so bile poletne igre v njegovi domovini: v Pekingu leta 2008 je zagrizeno delal kot prostovoljec na številnih olimpijskih prizoriščih, spomini na tiste čase so neprecenljivi, pripoveduje danes 35-letni Zhang, ki si je svoj certifikat udeleženca na dogodku ponosno uokviril.

Danes je lastnik tudi preštevilnih maskot, magnetov, napisov, majic, zastav, rut, čepic, torb, nalepk, skratka, vsega, povezanega tako s poletnimi kot tudi z zimskimi igrami, med katerimi le redko zamudi katerega od dogodkov. V tednih, ko nastopajo športniki z vsega sveta na najvišji ravni, je Zhang tako rekoč prikovan pred televizor, najraje pa občuduje umetnostne drsalke in drsalce, priznava.

Spominke kupuje tako pri uradnih prodajalcih in prek spletnih trgovin kot tudi pri zasebnih zbirateljih ali na dražbah; pridobil si je tudi prvo maskoto iger v Münchnu leta 1972, plišastega psa, ki so ga organizatorji sicer pozneje zamenjali, a ker je na svetu le še kakšnih deset primerkov, je kuža zelo dragocen, pojasnjuje Zhang, ki pa je največ denarja do zdaj odštel za olimpijsko baklo iz Salt Lake Cityja, ki je gostil zimske olimpijske igre leta 2002. Plačal je 1900 ameriških dolarjev, torej slabih 1700 evrov, a kot pravi, bi si za takšne spominke odtegoval tudi od ust, če bi bilo treba.

No, številne predmete dobi v dar, strast, ki jo do olimpijskih iger goji gradbeni delavec iz kitajske prestolnice, je namreč v njegovi družini in prijateljskem krogu dobro znana, zato ne mine rojstni dan ali praznik brez daril, povezanih z najuglednejšim športnim dogodkom.

55 tisočakov je že odštel za spominke.

Čez nekaj dni bodo v Pekingu znova olimpijske igre in bo prva prestolnica, ki bo gostila tako poleten kot zimski dogodek; Zhang je sicer razočaran, da se tokrat ni uvrstil v krog prostovoljcev, a si na vse pretege prizadeva pridobiti vstopnico za otvoritveno in sklepno slovesnost. Bo pa storil vse, kar je v njegovi moči, da si ogleda naslednje poletne igre, ki jih bo gostil Pariz leta 2024.