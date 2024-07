Noro, kaj je naredil! Prišel je čisto na vrh slavne stolpnice: video postal viralen, ljudje so osupli (VIDEO)

Empire State Building je ena izmed najbolj znanih zgradb v New Yorku. Po podatkih spletne strani esbnyc.com se njeno zgornje nadstropje nahaja 380 metrov nad tlemi, če pa se upošteva tudi anteno, pa njena višina znaša kar 443 metrov. Zaradi ekstremne višine si nekateri ne bi upali iti niti z dvigalom v eno izmed njenih višjih nadstropij, no eden izmed uporabnikov Instagrama, ki ima na tem družbenem omrežju vzdevek livejn, po podatkih Wikipedije pa je njegovo pravo ime Justin Casquejo, pa si je upal še precej več kot samo to.

Splezal je na vrh tega slavnega nebotičnika in s pomočjo palice za izdelavo selfijev naredil nekaj osupljivih posnetkov. Video njegovega plezanja je zelo hitro postal viralen, saj je že v prvih štirih dneh na Instagramu presegel štirideset milijonov ogledov, uporabniki pa so mu v tem času namenili nekaj manj kot tri milijone všečkov.

Justinov podvig na sloviti newyorški stolpnici pa sicer še zdaleč ni edini njegov. Na njegovem Instagram profilu si lahko pogledate še številne druge, ki vas bodo pustili odprtih ust.