Harley-Davidson z novim rekordom

Na svetu je le še okoli deset podobnih primerkov, skupno pa jih je bilo izdelanih 450. Harley-Davidson iz leta 1908 je v Las Vegasu iztržil kar 870 tisoč evrov in tako postavil nov dražbeni rekord za motorno kolo.

Cena jih je presenetila

Model Strap Tank – zaradi posod za gorivo in olje, ki sta s pasovi iz niklja pritrjeni na ogrodje – je nadvse redek, kot rečeno, jih je na svetu le nekaj, primerek, prodan na dražbi, pa je neverjetno ceno dosegel predvsem zaradi dejstva, da je še večina delov originalnih in seveda ustrezno ohranjenih. »Motor smo izdatno oglaševali, saj je Harley-Davidson v ZDA izjemno priljubljena znamka, zato smo hoteli poudariti, kako zelo poseben je ta izdelek. Predvideli smo naval zanimanja gorečih zbirateljev, a da bo nekdo pripravljen odšteti tako visok znesek, nikakor nismo pričakovali,« je pojasnil Greg Arnold iz dražbene hiše Mecum Auctions.

Pritegnil je ogromno zanimanja. FOTO: Dražbena hiša Mecum Auctions

Motorno kolo so izdelali v prvi tovarni Harley-Davidsona v Milwaukeeju v zvezni državi Wisconsin. Tam sta združila moči William S. Harley in Arthur Davidson, ki sta leta 1903 v gospodarskem poslopju ustvarila tri motorje in jih uspešno prodala, v letih, ki so sledila, pa razširila obrat, v katerem je pozneje nastalo povprečno 50 motorjev na leto.

Kdo je bil prvi lastnik harleyja, izdelanega 1908., ni znano, David Uihlein pa ga je odkril leta 1941, skritega med kramo v kotičku hleva, ki ga je takrat kupil. Harleyja, na katerem je še vedno razvidna serijska številka motorja 2241, se ni pritaknil, po 66 letih pa ga je prodal zbiratelju, ki ga je nato zaupal v prenovo Paulu Freehillu v zvezni državi Indiana, od tam pa je romal na dražbo.