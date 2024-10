Groza v kleti »švedskega Friztla«: Isabel preživela brutalno ugrabitev in zapor

Nova televizijska dokumentarna oddaja raziskuje grozljiv pohod švedskega zdravnika Martina Trenneborga, ki je ženski ponudil jagode, v katere je bilo dodano zdravilo flunitrazepam (anksiolitik, mišični relaksant in sedativno-hipnotično sredstvo), znan tudi kot droga za posilstvo.

Isabel Eriksson (psevdonim, uporabljen za zaščito njene identitete) je bila tarča dr. Trenneborga, ki jo je odpeljal 560 kilometrov od njenega stanovanja v Stockholmu na oddaljeno kmetijo na jugu Švedske. Tam jo je nameraval zadržati kot spolno sužnjo. Na sodišču je Isabel dejala, da ji je zdravnik rekel, da so vrata bunkerja narejena kot »bančni trezor« in da jih »nikoli ne bo mogla odpreti«.

Na srečo je preživela to tragično izkušnjo in prijavila Trenneborga policiji. Porota ga je spoznala za krivega ugrabitve, zato je bil obsojen na osem let zapora. Čeprav je bil sprva obtožen posilstva, sodišče zaradi pomanjkanja dokazov spolnega napada ni potrdilo.

Zgradil je utrdbo

Isabel, danes stara 47 let, se v dokumentarcu, naslovljenem Bunker, spominja trenutka, ko se je prebudila v zvočno izolirani celici, v roki pa je imela iglo. Dokumentarni film raziskuje tako njeno plat kot zgodbo Martina Trenneborga, ki je v petih letih sam zgradil vojaško utrdbo, veliko 60 kvadratnih metrov, sredi odročne švedske pokrajine.

Trenneborg je Isabel, ki jo je ugrabil v njenem stanovanju v Stockholmu, odpeljal 560 kilometrov daleč na jug, kjer jo je zaprl v izoliran prostor bunkerja. Na sojenju leta 2016 je Isabel povedala, da ji je jasno dal vedeti, da jo bo zadrževal kot »punco« za »dnevna spolna srečanja, čiščenje in kuhanje«. »Vsako jutro okoli pol osme bi vstopil in me nato odpeljal na dvorišče, ki ga je zgradil,« je še dodala. Takrat je Isabel delala kot spremljevalka, Trenneborg pa naj bi si želel vzpostaviti nadzor in jo zadržati v bunkerju, kjer bi mu bila na voljo, kadarkoli bi želel.

Ustrašil se je in jo izpustil

Ko je v medijih odjeknila novica o njenem skrivnostnem izginotju, je Trenneborg, sicer zdravnik, v strahu popustil. Odpeljal jo je nazaj v Stockholm, kjer jo je peljal na policijsko postajo. Tam je Isabel uspelo prijaviti svojo ugrabitev. Zaradi okoliščin njegovega zločina in podzemnega bunkerja, v katerem jo je zadrževal, je Trenneborg dobil vzdevek »švedski Josef Fritzl« – po Avstrijcu, ki je bil leta 2009 obsojen, ker je svojo hčer 24 let zadrževal v kleti in jo ves ta čas spolno zlorabljal.

Isabel je v intervjuju leta 2017 razkrila, da se je po ugrabitvi zbudila v majhnem, zaprtem prostoru in zagledala moškega, ki je sedel ob njej in jo opazoval. »Spomnim se, da mi je ponudil jagode. Tega ne morem pozabiti. Zaspala sem. Ko sem se prebudila, sem zagledala pločevinasto streho nad sabo in iglo v svoji roki, ki sem jo hitro odstranila. Takrat mi je povedal, da me je ugrabil in da me namerava zapreti za več let.«