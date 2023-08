Družina opazila, da nekdo manjka šele po 190 kilometrih vožnje

Naslednjič, ko se boste z družino odpravljali na počitnice v tujino, preverite dvoje: ali so vsi otroci v vašem avtomobilu in ali imate veljavne osebne dokumente. V nasprotnem se lahko, kot sta pred kratkim na svoji koži občutili nemška in britanska družina, precej zaplete.

Obe zgodbi sta povezani z dopustovanjem na Hrvaškem. V soboto zjutraj so policisti z območja Slavonskega Broda poročali o dogodku, ki bi ga lahko uvrstili v rubriko verjeli ali ne. Na tamkajšnjem avtocestnem počivališču je oče, ki je vozil družinski avto z nemškimi registrskimi oznakami, v njem pa sta takrat spala njegova žena in njun sin, enostavno pozabil drugega, 17-letnega sina. Zgodilo se je potem, ko je ustavil na počivališču in za nekaj minut šel iz avta. Ko pa se je vrnil, ni opazil, da ga je 17-letnik medtem zapustil. In ker je ta v avtu pustil svoj mobilni telefon, na pamet pa ni vedel niti ene telefonske številke svojih družinskih članov, se je obrnil na policijo. Najstnika so tako odpeljali na policijsko postajo, tam pa je prek družbenih omrežij le vzpostavil stik z družino. Družina je opazila, da nekdo manjka, šele po 190 kilometrih vožnje.

Izstop Velike Britanije iz EU pa je v začetku avgusta počitnice na Hrvaškem pokvaril 50-letnemu Petru Holtu iz Surreyja. Na letališču mu niso dovolili vkrcanja na letalo proti naši južni sosedi, ker je imel v skladu s pravili EU »zastarel« potni list. Oziroma je bil starejši od desetih let. Na Hrvaško so odleteli le njegova žena Claire in njuni trije otroci. A kljub vsemu ni ostal doma. Odločil se je, da se bo k njim odpeljal kar z avtomobilom. S svojim mini cooperjem se je odpravil na 1773 km dolgo pot, in to z istim potnim listom. Pri čemer pa na meji med Veliko Britanijo in Francijo ni imel niti enega problema. Seveda mu je vse skupaj precej podražilo potovanje, saj je zapravil dodatnih 3000 britanskih funtov (3446 evrov), da se je lahko spet srečal z družino v Pulju.