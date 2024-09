Nina Zupan: Zvok je eno najmočnejših orodij samozdravljenja (Suzy)

Učiteljica športa in aktivna športnica je začela raziskovati sveta glasbila, ko je začutila, da lahko s tem oplemeniti nirvana vadbo, ki jo izvaja. Pravi, da je glavni namen zvočne meditacije sprostitev energijskih blokad in uma ter da igranje tudi njej pomaga, da ostaja v ravnovesju, zaupa vase in se ceni. »Zvok in vibracije imajo univerzalni zapis svete geometrije, to pomeni čiste ljubezni, svetlobe iz izvora, iz česar smo vsi izšli,« poudarja.