Mychy: Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Pogosto naša lastna pričakovanja in omejitve ustvarjajo iluzijo, da nekdo ni sposoben ljubezni. Ego je tisti, ki si želi postavljati meje in oblikovati svoje predstave o tem, kako bi morala biti ljubezen videti. A resnica je v tem, da je zavrnitev ali odsotnost izražanja ljubezni lahko del prebujanja. Prebujanje pomeni, da vsak živi svoje življenje v skladu s svojim notranjim vodstvom in resnico. To ni sebično dejanje, nasprotno, sebičnost se kaže v zahtevi, da bi nekdo drug živel po naših pričakovanjih.

Razumevanje tega je ključno. Zato, ko se soočate z ljudmi, ki se zdijo drugačni ali ki ne izražajo ljubezni na način, ki ga razumete, vedite, da ima vsak svoj edinstveni način izražanja. Dovolimo drugim, da živijo tako, kot je v njihovi naravi, saj v tem leži pristnost in resnica vsakega posameznika. Razdalja, četudi je zgolj miselna ali čustvena, je tista, ki omogoča resničen odnos.

Most za bolj globok in povezan odnos

Čudenje, kako lahko ločenost prispeva k povezanosti, je podobno kot opazovati seme, ki v temi kali in raste ter se nato razcveti v čudovito cvetlico. Odnosi, ki cvetijo v resnično povezujočo ljubezen, pogosto potrebujejo prostor in čas za individualno rast. Ločenost ni nujno nekaj, kar razdvaja, ampak je most za bolj globok in povezan odnos. Iskanje poti do ljubezni z razumom je podobno kot iskanje sonca s svetilko.

Ljubezen je čudovita, a hkrati neulovljiva kot sončni žarek, ki ga ne moremo osvetliti s preprostim svetlobnim virom. Ljubezen je čustvo, ki presega razum, zato je njeno iskanje s samim razumom brezplodno. Je občutek, ki se rodi iz globin naših src, ne pa iz našega logičnega uma. Njena esenca je v svoji naravni lepoti in iskrenosti, ki jo je treba preprosto občutiti, ne pa razumeti.

Zato se zavedajmo razdalje in ločenosti v odnosih, saj lahko ta razdalja gradi mostove za globlje razumevanje in trdnejšo povezanost. V iskanju ljubezni se prepustimo srčnemu vodstvu, saj je le tako mogoče doživeti to popolno, nedoumljivo čustvo.