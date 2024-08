To je to: slovenske rokometašice končale nastope v Parizu (FOTO)

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v zadnjem krogu skupinskega dela olimpijskih iger v Parizu izgubila proti Švedski s 23:27 (14:11). Slovenija je končala nastope v francoski prestolnici, na petih tekmah je premagala Južno Korejo ter izgubila proti Danski, Nemčiji, Norveški in Švedski.

V slovenski izbrani vrsti je bila na današnji tekmi proti Švedinjam najbolj učinkovita Elizabeth Omoregie z devetimi goli. Tjaša Stanko je dosegla štiri zadetke, vratarka Amra Pandžić pa je zbrala sedem obramb.

FOTO: Bernadett Szabo Reuters

FOTO: Damien Meyer Afp

Slovenske rokometašice so na svojem premiernem olimpijskem nastopu osvojile zadnje mesto v skupini A. Turnir v mestu luči so odprle s porazom proti Dankam z 19:27, v drugem dvoboju pa so bile boljše od Južnokorejk s 30:23. V zadnjih treh tekmah so doživele tri poraze: najprej so visoko izgubile proti Nemkam z 22:41, nato proti Norvežankam z 22:29, danes pa še proti Švedinjam s 23:27.

V četrtfinale so se iz skupine A že uvrstile Norvežanke, Danke in Švedinje. Četrta udeleženka bo znana po današnjih tekmah med Norveško in Nemčijo (19.00) ter Dansko in Južno Korejo (21.00).