Tour 2024: Prva dirka po Franciji, ki se bo začela v Italiji

Da, prav ste prebrali, letošnja dirka po Franciji se začne v Italiji! V Firencah bo 29. junija Grand Départ, veliki start največje kolesarske dirke na svetu, največjega vsakoletnega športnega dogodka na svetu. Še ena zanimivost; cilj zadnje etape ne bo v Parizu, tako kot je to že v praksi od leta 1903, ampak v Nici, in sicer zaradi priprav na začetek olimpijskih iger v mestu luči. Na 111. Touru je osem ravninskih etap, štiri hribovite, sedem gorskih (s štirimi cilji na vrhu klanca: na Saint-Lary-Soulan Pla d'Adet, Plateau de Beille, Isola 2000, Col de la Couillole), dva kronometra in dva dnev...