Prado zasenčil Gajserja

Španski zvezdnik motokrosa Jorge Prado (GasGas) je brez večjega stresa ubranil naslov svetovnega prvaka v elitnem razredu MXGP. Tudi na domači dirki za VN Kastilje-La Manče je bil najboljši in je razveselil navijače v Cozarju. Njegov glavni tekmec, slovenski as Tim Gajser (Honda), mu ni mogel do živega, tako včeraj kot v skupnem seštevku je bil drugi. Sedmi naslov svetovnega prvaka bo lovil v naslednji sezoni.

Prado, ki naj bi se po nekaterih informacijah v prihodnji sezoni preselil v ZDA, je povsem zasluženi šampion. Letos je dobil 11 dirk, Gajser in Jeffrey Herlings (KTM) po 4. Gajser ima pet naslovov svetovnega prvaka, štiri v MXGP, Prado štiri, dva med elito. Oba sta pri 49 posamičnih zmagah v svetovnem prvenstvu. Španec je predvsem dominiral v startih in ravno ti so glavna Gajserjeva rezerva za naprej.

Za Slovenca, ki je vodil večji del sezone, se je kot usodna izkazala prva vožnja prejšnje dirke na Kitajskem, kjer je bil šele 17. in je v primerjavi s Pradom izgubil kar 21 točk. Prado je sezono končal z 996 točkami, Gajser z 986, tretji je bil Nizozemec Herlings z 944.

10 točk je bila na koncu razlika med Jorgejem Pradom in Timom Gajserjem.

Drugače pa je drugo mesto, še posebej po nesrečni lanski sezoni s poškodbo in operacijo, še vedno izjemen uspeh. Tudi forma 28-letnega šampiona iz Pečk je zelo obetavna pred pokalom narodov, ki bo ta konec tedna v Matterley Basinu. V Angliji bosta poleg Gajserja za reprezentanco selektorja Saša Kraglja nastopila tudi Jan Pancar in Jaka Peklaj. Slovenija bo lovila najboljšo dosedanjo uvrstitev, dvakrat je bila deveta, tudi lani.

Pancar 13. v krstni sezoni

Pancar je bil v Španiji deseti, skupno pa je 13. motokrosist sveta, drugi med netovarniškimi vozniki. Peklaj je nastopil v razredu MX2 in osvojil 18. mesto ter vpisal prve točke v sezoni.

Prvo vožnjo na novi progi v Cozarju je prepričljivo dobil Prado, ki je vodil od starta do cilja. Gajser je bil ves čas drugi, sprva je napadel, vendar potem mu je tekmec ušel že na devet sekund in se sprehodil skozi cilj. Razlika se je z devetih točk povečala na 12 (Prado je dobil tudi sobotne kvalifikacije, Gajser je bil tretji), kar je pomenilo, da bi moral Gajser zmagati, Prado pa biti slabši kot osmi, da bi se še zgodil zasuk. Ni ga bilo. Gajser je v drugo slabo startal, zapeljal s steze in se nato z osmega mesta vračal do četrtega. Povsem brez napak ni šlo niti Pradu, ki je v sedmem krogu prav tako zapeljal s steze in se vrnil kot četrti za Gajserjem, toda to je bilo še vedno dovolj za končno zmagoslavje v sezoni.