Povodenj v Stožicah, burja v Ajdovščini

Težko bi v Evropi našli ligo, ki bi se igrala v tako prvinskih razmerah, kot se v 1. SNL. Na največjem stadionu v Sloveniji je bilo igrišče v posmeh in sramoto, v Ajdovščini se je razpihala burja. Večji davek za »višjo silo« so plačali Celjani, ki so v Stožicah izgubili v 92. minuti, v Vipavski dolini pa so se zeleno-beli Olimpije bolje znašli in za zanesljivo zmago prvakom ušli na pet točk prednosti. Razplet brez golov na prekmurskem derbiju ni zadovoljil navijačev na polnih tribunah.

Zadnji preizkušnji slovenskega dvojca za evropski start v konferenčni ligi sta bili povsem v znaku prvenstvenih 90 minut. Derbi v Stožicah je poleg dramatičnega zaključka ponudil pet golov, veliko priložnosti, veliko vsega. Poraženci so bili pošteno jezni.

2400 navijačev se je zbralo na prekmurskem derbiju v Lendavi.

»Ne vem, če sploh ima smisel igrati tekmo na takšnem igrišču. Kar smo pripravljali, se na tem igrišču ni dalo uresničiti. Takšne razmere ustrezajo Bravu. Možnosti so bile 50-odstotne, tekmeci so bili boljši v dvobojih in so zasluženo zmagali,« je bil iskren komentator in edini strelec med Celjani David Zec, drugi je bil domači branilec Ange N'Guessan.

Njegov izenačujoči gol za 2:2 je bil v domačem taboru pozabljen v 92. minuti, ko je rezervist Milan Tučić še drugič v pravem trenutku stal na pravem mestu. »Smo v takšni formi, da proti komur koli igramo na zmago. Igrati takšno tekmo na takšnem igrišču, kapo dol,« je dodal 27-letni Ljubljančan, ki je trenerju Celja Albertu Rieri močno pokvaril razpoloženje. Španec se je zadrževal, kot se je le mogel.

Albert Riera je besen zapustil Stožice. FOTO: Leon Vidic

Sedemnajst tekem brez poraza

»Zanimivo, da, a to ni igrišče, na katerem bi se igral nogomet. Tekme sploh ne bom analiziral in jo bom čim prej pozabil. Ne pripravljam moštva za takšno igrišče. Res je, treba se je znati prilagoditi,« je med drugim povedal celjski trener, ki ga že jutri čaka pot v Guimaraes, kjer bodo Celjani v sredo igrali prvo tekmo v konferenčni ligi.

V Kopru odločil Maročan Izidi 10. kroga: Primorje – Olimpija 0:2 (1300 gledalcev; Ivan Durdov 12., Raul Florucz 71.), Bravo Kostel – Celje 3:2 (400 gledalcev; Matej Poplatnik 16., 11-m, Milan Tučić 78., 92.; David Zec 23., Ange N'Guessan 82., avt.), Nafta – Mura 0:0 (2400 gledalcev), Koper – Kalcer Radomlje 1:0 (Omar El Manssouri 90+2.; rdeči karton, Uroš Korun, Kalcer Radomlje, 40.), Domžale – Maribor večerna tekma; vrstni red strelcev: 5 – Arnel Jakupović (Maribor), 4 – Dario Vizinger (Mura), Milan Tučić (Bravo), Petar Petriško (Koper), Armandas Kučys (Celje); pari 11. kroga: Radomlje – Nafta (4. oktober, 20.15), Mura – Domžale (5. oktober, 20.15), Primorje – Bravo (15), Maribor – Celje (17.30), Olimpija – Koper (20.15, vsi 6. oktober).

Rierov rojak, Olimpijin trener Victor Sanchez, je tudi doživel svojevrstno srečanje z naravo in nenavadno tekmo. Bil je tudi zanj nenavadno dejaven. Dvoboj, ki so ga Ljubljančani začeli z burjo v prsi, je spremljal na nogah ob ali prek označenega prostora, v katerem se lahko giblje. Šele drugi gol ga je umiril.

Zeleno-beli so v prvih minutah izrabili trenutek manjše moči burje, ki je marsikoga spomnila na stare čase, ko so bila gostovanja v Ajdovščini v jesenskem obdobju dogodivščine posebne vrste. Rdeče-črni so v prvi domači tekmi v Ajdovščini v tej sezoni potegnili krajšo prav zaradi vremenskega pojava, sicer svojega zaveznika. V prvem polčasu niso izrabili burje, v drugem so bili srečni, če so žogo sploh spravili s svoje polovice. Victor Sanchez je brez poraza že 17. tekmo v nizu.