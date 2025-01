Vmes poseglo tekmovalno razsodišče, Niki skrajšali nalet

Vse je že kazalo na novo zmagoslavje Nike Prevc. Potem ko je bila v Beljaku najboljša v edini seriji za uradni trening (96 m) in je v kvalifikacijah s skokom, dolgim 102 metra, kar za 4,5 metra izboljšala rekord srednje skakalnice v Alpski areni (HS-98), se je na vrh semaforja rezultatov zavihtela tudi po uvodni seriji (99 m). Toda nato je pred njenim finalnim nastopom znova poseglo vmes tekmovalno razsodišče ...

Zaradi vzgornika, ki se je začel – v primerjavi z drugouvrščeno po prvem »polčasu«, Nemko Katharino Schmid (+ 0,12 m/s; 95,5 m in 97 m), – pred Nikinim drugim skokom krepiti (+ 0,5 m/s), so se odločili pristojni znižati zaletišče. Prevčeva se je odločno odrinila s startne klopi in v svojem slogu agresivno odskočila z mize, njen nemirni let nad hrbtiščem pa je nakazal, da tokrat ni bilo vse brezhibno. Kljub temu jo je odneslo do 94 metrov, nakar je sledilo nestrpno čakanje na izračun vseh točk. Slednjič so ji nižje ocene za slog (dvakrat 16,0 in trikrat 16,5) preprečile, da bi ubranila prednost lepih sedmih točk iz uvodne serije ter slavila še četrto zaporedno zmago po Engelbergu, Garmisch-Partenkirchnu in Oberstdorfu.

Na koncu je na drugem mestu za Schmidovo zaostala za 4,5 točke, pred tretjeuvrščeno avstrijsko veteranko Jacqueline Seifriedsberger (92 m in 94 m) pa je imela 8,8 točke prednosti. »Tokrat sem naredila dva super in dva malo manj super skoka. Upam, da bom na drugi tekmi povezala dva vrhunska,« si je za današnjo drugo preizkušnjo v Beljaku (z začetkom ob 14.20) zaželela Prevčeva, ki je dosegla še šesto uvrstitev na zmagovalni oder v tej sezoni in skupno 19. v svetovnem pokalu.

Slovenska rekorderka Ema Klinec je pristala na 12. mestu, do točk pa sta se dokopali tudi mladinska olimpijska šampionka Taja Bodlaj (23.) in mladinska svetovna prvakinja Tina Erzar (25.). Tako so se prvič, odkar je lani glavni trener postal Jurij Tepeš, v finale prebile štiri naše skakalke. Brez točk pa sta ostali Katra Komar (34.) in Ajda Košnjek (37.).

Domen presenetil vse po vrsti

Nikin brat Domen Prevc, ki velja za enega od najboljših letalcev na svetu, pa je s svojimi nastopi na Bergislu, tretji postaji novoletne turneje v smučarskih skokih, presenetil vse po vrsti – tudi sebe. Na najmanjši napravi v tem delu sezone se je namreč z devetim mestom – tik pred desetouvrščenim Anžetom Laniškom (točke je od Slovencev s 17. mestom osvojil tudi Timi Zajc) – veselil svoje doslej najboljše uvrstitve v predolimpijski zimi 2024/25.

Domen Prevc je z devetim mestom v Innsbrucku presenetil tudi samega sebe. FOTO: Markku Ulander/Reuters

»Če bi mi kdo pred začetkom turneje rekel, da bom v Innsbrucku uvrščen med najboljšo deseterico, bi se mu le nasmehnil. Dosegel sem veliko več, kot sem sam pri sebi pričakoval še po kvalifikacijah,« je priznal najmlajši od bratov Prevc, čigar dosežek ima toliko večjo vrednost, če vemo, kaj vse je prestal v prvem mesecu tekmovanj za svetovni pokal. Da si je tako hitro opomogel od dveh bolj ali manj spektakularnih padcev v Lillehammerju in Titisee-Neustadtu, ki sta pri njem, kot nam je sam zaupal, pustila določene posledice, si zasluži vse spoštovanje.

Kakor pravzaprav vsi udeleženci spektakla je bil tudi Domen očaran nad enkratnim ozračjem, ki so ga pripravili navijači na razprodanem Bergislu. Po besedah prirediteljev se je na tribunah zbralo 22.500 gledalcev, po neuradnih podatkih pa jih je bilo celo 25.000. »Vzdušje je bilo najboljše doslej na tekmah v tej sezoni, še boljše kot v Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu. Uradni napovedovalec in didžej znata res animirati gledalce in skupaj poskrbijo za odlično razpoloženje, tako da vsak z velikim veseljem skače na tem spektaklu. Poglejte, tekme je že nekaj časa konec, pa še vedno norijo,« je bil navdušen Prevc.

Na vrhu znova Stefan Kraft

Seveda so k veselici na tribunah pomemben delež prispevali tudi domači asi, ki so se veselili še druge trojne zmage na 73. novoletni turneji po Oberstdorfu, kjer je bil Stefan Kraft prav tako prvi pred Janom Hörlom in Danielom Tschofenigom. Takšen je zdaj vrstni red tudi v seštevku tega tekmovanja, najboljšo trojico pa pred današnjim sklepnim dejanjem v Bischofshofnu (16.30) med seboj loči vsega 1,3 točke. To je odlična napoved velikega finala, na katerem bo arena znova nabito polna, če že ne razprodana.

1,3 točke loči najboljše tri Avstrijce v seštevku 73. novoletne turneje.

»Kraft je do potankosti izpilil svojo tehniko, izjemen je z odskočne mize, v zraku in pri doskoku v telemark. Ob takšnih dnevih je tako rekoč brezhiben. Toda zaradi majhne razlike se obeta še zelo zanimiv troboj za zlatega orla,« je napovedal član kranjskega Triglava, ki se zaključnega spektakla veseli tudi zaradi svojih zadnjih uspešnih skokov in večje naprave Paula Außerleitnerja.

V bitki za zlatega orla najbolje kaže Stefanu Kraftu. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Na njej je bil Prevc tudi v včerajšnjih kvalifikacijah s 139 metri in 10. mestom najboljši Slovenec, na tekmo pa so se uvrstili tudi preostali štirje naši reprezentanti Timi Zajc (130,5 m/26.), Anže Lanišek (128,5 m/30.), Lovro Kos (124,5 m/33.) in Žiga Jelar (121 m/47.). Na vrh se je znova zavihtel Kraft (142 m), ki je dal tako svojima mlajšima rojakoma Tschofenigu (137 m/4.) in Hörlu (139 m/6.) jasno vedeti, da mu bosta težko preprečila osvojitev zlatega orla.