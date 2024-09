Svetovalnica: Zakaj investitor ne dovoli nujnega zaprtja dela lože

Lepo pozdravljeni.

Kupili smo stanovanje z ložo. Ta je zaprta le z dveh strani, z dveh pa je odprta in posledično izpostavljena dežju in burji (stanovanje je v Ajdovščini).

Želeli bi zapreti luknjo na levi strani, saj je tam konec objekta in ob dežju in vetru namoči celotno ložo (luknja je obrnjena v smeri S-SZ, s katere smeri najpogosteje piha veter/burja v Ajdovščini).

Investitor/izvajalec nam je podal odgovor, da zaprtje/zasteklitev tiste luknje ni mogoča in to brez konkretne utemeljitve. Verjamem, da problem predstavlja celotno zaprtje lože, saj s tem spreminjam tudi velikost stanovanja in prostora.

Prosim za nasvet, ali se zakonsko lahko zapre/zastekli ta del, ob 50 % soglasju lastnikov (oz. njihovega lastniškega deleža).

Hvala za pomoč.

- bralec

