Sergej Ćetković, pevec: Vedno znova bi ponovil ...

Njegova glasba prepleta različne žanre, od popa do tradicionalnih balkanskih ritmov. Znan je po tem, da s svojimi pesmimi občinstvo popelje na pravcato čustveno popotovanje.

Ko se je pred kratkim mudil v Ljubljani, kjer je napovedal koncert v Križankah 13. septembra, nam je razkril nekaj osebnih misli.

Vsako jutro najprej …

Odprem oči. (Smeh.) Potem pa seveda sledi kava.

Na odru sem ...

Preprosto jaz.

Moj najljubši koncert se je zgodil ...

Večkrat v karieri. Eden od njih je bil zagotovo tisti v Cankarjevem domu, drugi je bil lani v Nišu, potem pa še koncert v Lisinskem in koncert v Sava centru v Beogradu.

Križanke vidim kot …

Priložnost, da spet navdušim ljudi. Vsi glasbeni kolegi so mi rekli, da so Križanke eno najbolj magičnih koncertnih prizorišč v regiji. Vam povem točen odgovor po koncertu … (Smeh.)

Letos praznujem obletnico …

Svojega nastopa na Evroviziji na Danskem. Zelo mi je v spominu ostala tudi slovenska predstavnica Tinkara Kovač.

Trenutek, ki me je za vedno zaznamoval ...

Rojstvo obeh hčerk, Lole in Mile.

Navdih po navadi dobim …

Ob gledanju dobrega filma ali iz zanimivih zgodb svojih prijateljev.

Glasba, ki mi ne da spati ...

V negativnem smislu me moti slaba, agresivna glasba; kar se tiče lepe glasbe, ki mi gre po glavi in mi ne da spati, pa so to moje skladbe v nastajanju, saj je takrat moj um popolnoma zaposlen.

Najljubša številka …

Sedem, kolikor sem do danes izdal albumov in kompilacij.

Število 25 mi predstavlja …

Število let moje glasbene kariere. Za vsako sem iz srca hvaležen.

Nepozaben spomin na otroštvo ...

Čeprav zdaj delujem miren in normalen, sem bil kot otrok zelo poreden in nagajiv. (Smeh.) Če bi pokazal in preštel svoje brazgotine, bi rekli, da jih imam veliko, saj sem večino otroških dni preživel na kolesu.

Rad se vračam ...

Tja, kjer vem, da me čakata dobro občinstvo in dobra energija.

Hvaležen sem ...

Za vsako priložnost, da se predstavim poslušalcem, da se ukvarjam s tem poslom, ki ga imam rad in ki ga obvladam. V današnjih časih je nam­reč privilegij delati tisto, kar ljubiš.

Moj guru dobrega počutja je ...

Absolutno moja žena. Vedno ima pozitivne in čiste misli. Ko sam mislim, da iz neke situacije ni izhoda, ko mislim, da je vsega konec, pride ona in odločno reče samo: »Vse bo!«

Zelo sem ponosen na ...

To, da sem zvest sebi in da nisem dovolil, da me čas, v katerem živimo, oblikuje v nekaj drugega. In da se še vedno ukvarjam z glasbo.

Vedno znova bi ponovil ...

Odhod v Rim. To je zame najlepše mesto na svetu in rad se vračam tja. Vse poti vodijo v Rim.

Pozno popoldne razmišljam ...

O tem, kako sem preživel dan. Ali sem naredil vse, kar je bilo treba? Ali sem kje naredil napako? Ali sem koga prizadel? Ali sem rekel kaj, česar ne bi smel?

Sem ter tja si privoščim ...

Čas samo zase, za kakšen trening, sprehod, prijatelje, za pijačo. Najpomembnejše pri tem je najti pravo mero, kar pa je tudi najtežje.

Če bi se še enkrat rodil, bi bil ...

Točno to, kar sem zdaj. Ničesar ne bi spremenil, morda bi bil le pametnejši pri nekaterih stvareh in se ne bi toliko razburjal zaradi njih.