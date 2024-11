Decembrska čarovnija na papirju

Samo predstavljajte si: zunaj sneži, vi pa nekega decembrskega dne preverite svoj nabiralnik in ... čaka vas čudovita praznična voščilnica. Le še nekaj je lepšega od tega – ko svojo doma narejeno voščilnico pošljete tudi vi. Vsekakor je v trgovinah na voljo bogat izbor ljubkih voščilnic, ki so opremljene z lepimi božičnimi citati, vendar imajo doma narejen voščilnice oseben pečat in s tem neprecenljivo vrednost.

Elektronske novoletne voščilnice so se v zadnjih letih močno razširile, a kljub temu nas kar nekaj še vedno prisega na klasiko, kjer novoletno voščilo z nalivnim peresom zapišemo na papir. Prepustite se domišljiji in z malo spretnosti naredite lastne voščilnice.

Povsem normalno je, da zaradi hitrega življenjskega tempa, malce lenobe in nepredvidenih zapletov, izgubimo stik s prijatelji. Vsakoletna praznična voščilnica je odličen način, da prijateljem polepšamo december in jih spomnimo, da tudi decembra mislimo nanje, jim napišemo kakšno spodbudno sporočilo in z njimi delimo, kaj je novega.

Prijeten večer za sproščanje in ustvarjanje

FOTO: Depostiphotos

Izberimo si nek prijeten večer, ko nimamo nobenih obveznosti, k delu povabimo najmlajše, skuhajmo si skodelico slastne vroče čokolade in se ob dobri glasbi umirimo in prepustimo domišljiji prosto pot.

Pripravimo si nekaj materiala, od lepenke do okrasnih kroglic, gumbkov, trakcev, kosmičev vate, zlatih posipov. Predstavljajmo si osebo, ki ji bomo poslali voščilnico in jo skušajmo prilagoditi prav njej. Naredimo jih vedno malce več, kot jih sprva naštejemo, za rezervo.

Osnovne potrebščine

FOTO: Depositphotos

Za oblikovanje voščilnice potrebujemo predvsem trši papir, barvni kolaž, škarje, lepilo in različne male pripomočke. Najlepše so izrezane abstraktne oblike, miniaturna drevesca in zvezdice različnih barv. Prilepimo jih na bele čestitke. Pazimo le na to, da bodo barve čim bolj kontrastne. Seveda lahko nalepimo kupljene praznične nalepke, ki jih najdemo v vsaki malo bolje založeni trgovini.

Gumbi in trakci

FOTO: Depositphotos

Uporabimo različne koščke blaga, s katerimi lahko oblikujemo balončke in okrasimo tudi božično drevesce. S trakom lahko ovijemo čestitko ali jo obrobimo. Z vato lahko naredimo imenitnega snežaka. Čestitko lahko ozaljšamo še z gumbki in jih za piko na i potresemo še z bleščicami.

FOTO: Depositphotos

Fotografije družinske članov

Vedno nas bo razveselila voščilnica s fotografijo vseh družinski članov. Američani imajo navado, da se vsa družina fotografira prav za ta čas, po možnosti pred smrečico, kaminom, odeta v praznične barve. Fotografijo nato nalepijo na okrašeno vizitko ali že v fotolaboratoriju naročijo izdelavo voščilnice z njihovo fotografijo. Tovrstne storitve ponujajo tudi slovenski fotolaboratoriji. Piko na i bo naredila še poštna znamka s prazničnimi motivi, ki jih bo Pošta Slovenije izdala v teh dneh.

Modelčki in bleščice

FOTO: Depositphotos

Pri izdelavi voščilnice si lahko pomagamo tudi z modelčki. Te namočimo v lepilo ter jih odtisnemo na podlago. Preden se lepilo posuši, pa nanj potresemo bleščice različnih barv. Tako bomo brez pretiranega truda simetrično okrasili čestitko, bleščice pa bodo trdno ostale na svojem mestu.

FOTO: Depositphotos

Kaj zapisati na praznično voščilnico? Če smo že naredili voščilnico, potem se potrudimo še malo. Samo srečno novo leto ali kaj podobnega ne bo dovolj. Nanizali smo nekaj predlogov, kaj naj bi vanjo zapisali: »Novo leto je pred vrati, zima okrog že kolovrati. Zdravja sreče, polno malho, z Novim letom Vam želimo.« »Želim vam, da bi imeli srečo vedno s seboj, da bi jo lahko podarili tudi tistim, ki jo potrebujejo. Zdravo in srečno novo leto 2014 vam želim …« »Prižgimo si lučke, naj nam svetijo, da lažje po pravi poti hodimo. Srečno novo leto 2014!« »Bogat je tisti, ki je v srcu in duši zadovoljen. Vse novo leto vam želim takšnega bogastva.« »Veliko sreče in lepih sanj, naj vam prinese božični dan, in novo leto naj zaživi, radosti polno brez solza in skrbi.« Morda imate znance v tujini. Presenetite jih in jim lepe želje zaželite v njihovem jeziku.