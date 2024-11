Šaman don Jose Ruiz pravi, da ljudje izkoriščamo svojo inteligenco, da podrejamo druge svojim prepričanjem. Temu lahko rečemo potreba po zavojevanju. »Zavojevalec je nekdo, ki ruši sanje drugih, ker misli, da mora početi stvari po svoje. Tako se rodi fanatizem,« pravi. Pri tem je oseba tako močno navezana na svoja prepričanja, da je neomajno gotova, da ima samo ona prav, vsi drugi pa so v zmoti.

»Šamanizem spodbuja, naj pogledamo vase in prepoznamo svojo fanatičnost, nato pa se ločimo od nje,« poudarja. Svetuje, naj se vprašamo, kdaj se sami vedemo kot zavojevalec. O katerem svojem prepričanju mislite, da bi mu morali pritrditi vsi drugi? Je to prepričanje politično, duhovno, povezano z zdravo prehrano? Vzemite si čas in opazujte, kako se v vašem umu rojevajo fanatična prepričanja. To, da jih opazite, je namreč prvi korak k spuščanju in sprejemanju.