Narava vodnarja: Ima magnetično privlačno energijo, a v odnosih deluje hladno

V vodnarju ima svoj tradicionalni dnevni dom Saturn in moderni dom Uran. Bolj prihajamo v moderno dobo, močnejši je vpliv Urana na vodnarja. Saturn mu daje moralnost, resnost in odgovornost, Uran se vedno bolj zliva s tistim, kar vodnar predstavlja. Uran je planet nepričakovanih hitrih sprememb, tako kot Saturn je povezan s hladnostjo, racionalnostjo, pomanjkanjem topline in čustev. Predstavlja bistrino misli (Uran je višja oktava Merkurja), hitrost dojemanja in to, da smo nekako pred časom, moderni. Saturn in Uran sta vladarja hiš, ki se začnejo v znamenju vodnarja.

Zračni element prinaša odprtost, družabnost, objektivnost, lahkotnost, lahko tudi neresnost, sangviničen značaj. Ker je fiksno znamenje, je vodnar vztrajen, sposoben začeto stvar voditi, ukoreniniti, utrditi, narediti bolj stabilno, trdno, neuničljivo. Ima magnetično privlačno energijo.

Prinaša bistvene spremembe

V vodnarju ni planeta na dnu ali višini, ima pa v njem izgon Sonce. Sonce je osredotočeno nase, na svoj posebni individualni pečat. Vodnarja povezujemo s človeštvom, s tistim, kar je vsem ljudem sorodno. Slaba sončeva pozicija lahko dodatno nakazuje hlad vodnarja.

Gre za intelektualno, odprto, družbeno usmerjeno energijo (zrak), ki je poglobljena, skoncentrirana (fiksni modus). Na zasebni ravni deluje hladno (Saturn), do vseh enako, poudarja socialne vrednote (Uran). Na zunaj, z javnim delovanjem, je lahko vodnar tista sila, ki prinaša bistvene spremembe, ki je pred časom in omogoča razvoj znanosti in tehnologije. Svoje potrebe in želje lahko dajo na drugo mesto, za dobro skupnosti. Njegove dobre lastnosti so humanost, bistrina, modrost, naprednost, modernost, genialnost, hitrost in učinkovitost, negativne pa nekonvencionalnost, drugačnost, ekscentričnost, na zasebni ravni premalo toplote, sposobnosti za pristno bližino, včasih živčnost, prenapetost …