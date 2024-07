Spolnost tudi med menopavzo

Čas od zadnje menstrualne krvavitve imenujemo menopavza. Nastopi, ko jajčnika dokončno prenehata delovati in ženska preide iz rodnega v nerodno obdobje. »Menopavza je normalen, fiziološki, neizogiben proces staranja in ne bolezen,« poudarja doc. dr. Nina Kovačević, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva iz Diagnostičnega centra Bled. Ni nujno, da jo spremljajo izrazite težave – nekatere ženske preidejo menopavzo neopazno, druge pa se bodo soočale s težavami in simptomi, ki bodo trajali mesece ali celo leta in bodo vplivali na kakovost njihovega življenja.

Menopavza nastopi, ko jajčnika dokončno prenehata delovati in ženska preide iz rodnega v nerodno obdobje. FOTO: Ivan-balvan/Getty Images

Lajšamo izrazite težave

»Dandanes obstajajo številne metode zdravljenja, ki lajšajo in odpravljajo simptome. Na voljo imamo zdravljenje z zdravili ali brez njih. Če ima ženska težave, povezane z menopavzo, potem je vsekakor smiselno, da obišče ginekologa in da skupaj najdeta zanjo najustreznejšo rešitev, ki bo zmanjšala njene težave in izboljšala kakovost življenja. Najučinkovitejša je seveda hormonska nadomestna terapija, s katero nadomeščamo hormon estrogen. Vendar pa tako zdravljenje ni vedno mogoče,« pove dr. Kovačevićeva.

Nožnico lahko pomladimo s plazmo, bogato s trombociti.

Ko je hormonsko zdravljenje kontraindicirano ali ga ženska ne želi, pride v poštev nehormonski pristop zdravljenja, pojasni ginekologinja. »Poskušamo omiliti težave, ki so najbolj izrazite. Navadno je to suha nožnica in v takem primeru pristopimo z uporabo lubrikantov in vlažilcev nožnice. V zadnjem času se vedno bolj uveljavljata tudi zdravljenje z laserjem in radiofrekvenčna terapija. »V obeh primerih gre za minimalno invazivno in varno obliko zdravljenja,« pove.

Lubrikanti in vlažilci nožnice izboljšujejo kakovost intimnih odnosov. FOTO: Irina Shatilova/Getty Images

Varno in učinkovito metodo za izboljšanje strukture ter obnovo, rast in pomlajevanje tkiva nožnice predstavlja tudi plazma, bogata s trombociti (PRP – angl. platelets rich plasma). »Trombociti izločajo rastne faktorje, ki so odgovorni za nastanek novega, zdravega, funkcionalnega tkiva na mestu vbrizganja PRP. Prav tako spodbudimo celice nožnice, da začnejo izločati sluz, ki kot film obda nožnico. S tem nožnica ponovno postane vlažna in elastična. Naj omenimo, da PRP vsebuje le telesu lastne snovi,« razkriva.

Zdravo življenje

Za kakovostnejše življenje v času menopavze lahko ženska naredi veliko tudi sama. »Zdrav življenjski slog ima pomembno vlogo tudi pri obvladovanju težav, povezanih z menopavzo. Svetujemo prenehanje kajenja, redno telesno aktivnost vsaj trikrat na teden po 30 minut, zdravo prehrano in nadzor nad telesno težo,« navaja strokovnjakinja.

Zdrav življenjski slog je v obdobju menopavze še bolj pomemben.

Spolnost je pomembna, zato se ji ne izogibajmo. »Pri spolnem odnosu se poveča prekrvitev nožnice, večji pretok krvi pa spodbuja celice v sluznici nožnice, da izločajo sluz, in zmanjšajo se težave, povezane s suho nožnico, ki je ena izmed glavnih težav menopavze,« pove.

Vsaj trikrat na teden po 30 minut naj bi bili telesno aktivni. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Med alternativne oblike zdravljenja težav med menopavzo spadajo uživanje kapsul vitamina D, vitamina E, probiotikov ali fitoestrogenov.