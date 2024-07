Zdravnik naslikal največjo risbo na svetu

Čez dan je zdravnik, ponoči pa vizualni umetnik brez primere. Tako bi lahko dejali za nigerijskega zdravnika Folo Davida, ki je preteklih šest dni (in noči) preživel na stadionu Onikan v nigerijskem Lagosu. Le tam je namreč imel dovolj prostora za svoj ambiciozni umetniški podvig, in sicer da ustvari največjo risbo na svetu, kar jih je kdaj naredil posameznik.

In z risbo dveh rok, ki držita nigerijski zemljevid, se zdi, da mu je to tudi uspelo. Umetnina, ki jo je poimenoval Enotnost v raznolikosti, se namreč razteza na 1000 m2 platna, razgrnjenega po stadionski ravnici. Zdaj čaka le še na uradne ocenjevalce iz Guinnessove knjige rekordov, da ta svojstveni dosežek tudi uradno označijo za svetovni rekord.

Risba čaka le še na uradno potrditev.

Rekord je začel naskakovati 16. julija, že po štirih dneh pa je lahko zadovoljno objavil, da je vsaj del zastavljenega cilja že dosegel. »Čestitke nam vsem! Na četrti dan ob 9. zvečer smo podprli dosedanji rekord 629,98 m2, a še nismo končali. Cilj je poslikati več kot 1000 m2 platna, zdaj smo na 689 kvadratih,« je zapisal umetnik, ki je rekord iztrgal iz rok indijskemu umetniku Raviju Soniju, ki ga je postavil pred tremi leti.

Na platno je ujel bogato kulturno dediščino svoje države, kar je pokazal skozi bogati mozaik različni etničnih skupin, ki živijo v Nigeriji, vsaka s svojim jezikom, nošo, kulturo in umetniškim izrazom. »Na našo raznolikost je treba gledati kot na nekaj, kar nas povezuje in dela močnejše, ne kot na nekaj, kar med nami ustvarja ločnico,« je razložil zamisel za sliko. V Nigeriji, ki je najbolj naseljena država Afrike, namreč živi kar približno 250 etničnih skupin, ki so precej enakomerno razdeljene med muslimane in kristjane, etnična trenja med njimi pa so pogosta.

Fola je pri podvigu spremljalo in podpiralo mnogo rojakov, med njimi lanski predsedniški kandidat Peter Obi, nigerijska kuharska chefinja in nekdanja Guinnessova rekorderka v maratonskem kuhanju Hilda Baci, nigerijska ministrica za kulturo Hannatu Musa Musawa ter guverner Lagosa Sanwo-Olu.