Putin prvič streljal s tem močnim orožjem! Poglejte, kakšno apokalipso prinaša (VIDEO)

Rusija je prvič po invaziji na Ukrajino uporabila močno balistično raketo iz svojega arzenala najsmrtonosnejših raket. To je odgovor Rusije na odobritev ZDA in zahodnih držav Ukrajini za uporabo raket dolgega dosega za napad na rusko ozemlje.

Ukrajinska vojska je namreč Rusijo obtožila, da je danes zjutraj med napadom na mesto Dnipro izstrelila medcelinsko balistično raketo (ICBM).

»Medcelinska balistična raketa je bila izstreljena iz regije Astrahan v Ruski federaciji,« so sporočile ukrajinske letalske sile.

CNN ni mogel potrditi trditev o napadu, Reuters pa poroča, da so bili v napadu poškodovani industrijski objekti, napad je povzročil tudi dva požara. Regionalni guverner Serhiy Lisak je dejal, da so službe za nujno pomoč nadaljevale preverjanje škode, potem ko so ukrajinske zračne sile okoli 7. ure zjutraj opozorile prebivalce na napad.

Številni tuji mediji ugibajo, za katero balistično raketo je šlo, večina pa trdi, da za RS-26 Rubež. Enako trdijo vojaški blogerji na družbenih omrežjih, kot je kanal Military Summary, ki je objavil, da obstajajo informacije, da so Rusi namestili te balistične rakete in da bodo najverjetneje nosile konvencionalne bojne glave, ne jedrskih.

RS-26 Rubež

Medcelinska balistična raketa (ICBM) je orožje dolgega dosega, ki se izstreli v vesolje in nato sprosti bojno glavo ali bojne glave, ki ponovno vstopijo v ozračje in zadenejo svoje cilje. RS-26 Rubež je ruska medcelinska balistična raketa (ICBM) na trdo gorivo, ki se izstreljuje iz mobilnih cestnih sistemov.