Nedaleč od nas vrhove že pobelil sneg (FOTO)

Nad večjim delom Slovenije že nekaj časa vztraja oblačen pokrov, jutra so v kotlinah meglena, ta teden pa lahko po napovedih meteorologov pričakujemo temperature, ki bodo segle tudi do pet in več stopinj Celzija pod ledišče. Kljub temu bo suho, zato snega še ni na vidiku, padavine nas bodo predvidoma dosegle konec tedna, ko pa se bo tudi precej otoplilo, zato bodo v obliki dežja.

Na spletni strani neurje.si so medtem ljubitelje zime podražili in zapisali, da nas morda po 20. novembru že obišče zima. A ta datum je še daleč in vremena toliko vnaprej ni mogoče natančno napovedati, zato se bo treba konec naslednjega tedna redno ozirati v nebo v upanju, da od zgoraj pripleše kakšna snežinka.

No, teh pa so se že danes razveselili v delih Srbije. Tamkajšnje prebivalce je sicer že minuli konec tedna prešla hladna fronta, zaradi katere so v krajih na vzhodu države namerili tudi do osem stopinj pod ničlo, na jugovzhodu so zaradi nizkih temperatur izdali celo rumeni alarm.

V noči na ponedeljek je nato nekatere vrhove nad tisoč metri, med njimi Kopaonik, pobelil sneg. Tudi v Srbiji medtem že čez nekaj dni pričakujejo otoplitev, kot napovedujejo tamkajšnji meteorologi, bodo nekateri kraji v zgolj dveh dneh prešli iz zime v poletje, saj naj bi se med 17. in 19. novembrom lokalno ogrelo celo na 20 stopinj Celzija.

A kot pri nas tudi v drugih delih Balkana otoplitev najverjetneje ne bo dolgotrajna. Priznani srbski meteorolog Ivan Ristić je napovedal, da bo letošnja zima pri njih »najostrejša v zadnjih desetih letih« z dolgotrajnimi obdobji izjemno nizkih temperatur, obetajo si tudi veliko snega.