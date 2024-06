Izraelcem zaprli vrata rajske destinacije, oglasil se je tudi predsednik

Maldivi so priljubljena destinacija mnogih popotnikov in uresničenje sanj ob dolgih, belih, s palmami prekritih plažah in turkizno modrem morju. A izraelskim državljanom se je ta muslimanska država odločila zapreti vrata v znak solidarnosti z obleganimi prebivalci Gaze, ki se soočajo z neizprosnimi napadi in množično lakoto.

Izraelsko zunanje ministrstvo je zaradi odločitve Maldivov svojim državljanom že priporočilo, naj se izogibajo potovanju.

Predsednik Republike Maldivi Mohamed Muizu je le nekaj dni po obsodbi izraelskega zračnega napada na taborišče v Rafi sporočil, da bodo imetnikom izraelskih potnih listov zaradi vojne v Gazi in napadov na palestinski narod prepovedali vstop v državo. Ob tem je napovedal še imenovanje posebnega odposlanca za oceno potreb Palestincev ter izvedbo posebnega vsedržavnega shoda pod sloganom Maldivijci v solidarnosti s Palestino. »Skupaj z vlado in prebivalci Maldivov pozivam k takojšnji prekinitvi ognja, koncu nasilja in neoviranemu dostopu do humanitarne pomoči,« je sporočil na družbenem omrežju.

Predsednik Republike Maldivi Mohamed Muizzu FOTO: Stringer/Reuters

Predsedniški urad te otoške države v Indijskem oceanu, znane po luksuznih letoviščih, je sporočil, da Izraelci kmalu na Maldivih ne bodo več dobrodošli. Kot so sporočili iz predsednikovega kabineta, bodo v luči tega prilagodili zakone države, prav tako bodo ustanovili poseben pododbor kabineta, ki bo nadziral uveljavitev prepovedi.

11.000 IZRAELCEV je lani obiskalo Maldive.

Izraelsko ministrstvo za zunanje zadeve je zaradi odločitve Maldivov svojim prebivalcem že priporočilo, naj se izogibajo potovanju na otoke. Tistim, ki so trenutno že na Maldivih, pa svetujejo, naj razmislijo o odhodu. »Če bodo iz kakršnega koli razloga potrebovali pomoč, jim bomo težko pomagali,« so poudarili.

Bele plaže in turkizno morje FOTO: Posnetek Zaslona Luxury Launches

Priljubljena turistična destinacija FOTO: Kurmyshov Getty Images/istockphoto

Lani je Maldive obiskalo skoraj 11.000 Izraelcev, kar je 0,6 odstotka prihodov turistov. Maldivi so prejšnjo prepoved izraelskih turistov odpravili v zgodnjih 90. letih prejšnjega stoletja in se leta 2010 lotili vnovične vzpostavitve odnosov. Vendar so poskusi normalizacije propadli po strmoglavljenju predsednika Mohameda Našida februarja 2012. Imetnikom izraelskih potnih listov ni dovoljen vstop niti v Alžirijo, Bangladeš, Brunej, Iran, Irak, Kuvajt, Libanon, Libijo, Pakistan, Savdsko Arabijo, Sirijo in Jemen.