V Osilnici načrtujejo postavitev novega doma starejših

»Nekaj bo treba narediti. Najslabše je, če se ne naredi nič,« pravi Simon Strgar, direktor Doma starejših občanov Šiška, kjer imajo 230 stanovalcev.

Že pred leti se je obvezal, da bodo v Osilnici vzpostavili dislocirano enoto doma: »Z današnjimi tehničnimi orodji to ni nikakršna težava.« Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki bo letos za domove za starejše namenilo 41 milijonov evrov, kar je tretji največji znesek v zadnjih desetih letih, je med 12 projektov, ki jih bodo začeli letos – gre za obnove in novogradnje domov za starejše po vsej Sloveniji –, uvrstilo tudi zgraditev enote Osilnica.

Toda v primerjavi s preteklimi leti, ko so leve in desne stranke obljubljale nadaljevanje gradnje in potem požrle besedo, je tokrat drugače. Nadaljevanje naložbe naj bi peljali tako, da bi sedanjo stavbo, ki je zgrajena do tretje gradbene faze, porušili in zgradili novo.

Razlog za rušenje je, pravi Strgar, »da stavba ne ustreza več pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah«. Zgradba, ki ima 3789 kvadratnih metrov in čaka na dokončanje že 18 let, ima po sedanjih standardih preozke hodnike, premajhne prostore in prenizke strope. »Narejen je izračun, ki kaže, da je stavbo ceneje porušiti kot jo obnoviti po sedanjih standardih.«

»Kadre lahko zagotovimo v tem prostoru,« pravi županja Osilnice Alenka Kovač.

Stavba stoji nedokončana od leta 2007. Do zdaj so zanjo porabili 1,3 milijona. Dom je pomemben za Zgornjekolpsko dolino.

Nekaj manj kot 4000 kvadratih metrov veliko stavbo so do tretje gradbene faze zgradili leta 2007 in za to porabili 1,3 milijona evrov. Takrat so načrtovali, da bo namenjena 80 stanovalcem. Potem so v Osilnici za več let na stavbo pozabili, dokler ni nova županja Alenka Kovač leta 2018 obudila ideje o dokončanju doma za starejše. Našli so sogovornike, tako da bi poleg doma za starejše tam delovala rehabilitacijski oddelek za ljudi s cerebralno paralizo in osilniška zdravstvena postaja Zdravstvenega doma Kočevje. »Kadre lahko zagotovimo v tem prostoru,« že vrsto let ponavlja Alenka Kovač.

»Narejen je izračun, ki kaže, da je ceneje stavbo porušiti kot jo obnoviti po sedanjih standardih,« poudarja Simon Strgar.

Odločitev v ponedeljek

V Osilnici vseskozi opozarjajo, da dom ni pomemben le zaradi zagotavljanja domske oskrbe za starejše, ki je kljub sedanji usmeritvi države, da naj ljudje ostajajo čim dlje v domači oskrbi, pomemben del skrbi za starejše. Dom v Osilnici je pomemben tudi zato, ker bi zagotovil nova delovna mesta ne le v tej dolini, ampak na širšem obmejnem območju. Z drugimi besedami: dom bi v te odročne in obmejne kraje prinesel možnost preživetja.

Občina Osilnica je s 330 prebivalci med najmanjšimi v Sloveniji. Med štirimi tipi občin – urbanih in ruralnih z naraščajočim ali padajočim številom prebivalstva – spada v skupino ruralnih občin s padajočim številom prebivalcev. Takšnih je v Sloveniji kar 82. Zaradi številnih negativnih kazalnikov je to najbolj skrb vzbujajoč tip občin, že desetletja opozarjajo na Geografskem inštitutu Antona Melika, saj so te najredkeje poseljene, gostota poselitve se niža, prirastek je negativen, občine so gospodarsko šibke in imajo šibko naložbeno dinamiko. Toda te občine zajemajo skorajda 40 odstotkov vseh občin Slovenije ali 29,1 odstotka površine Slovenije.

Zaradi izkušenj v zadnjem desetletju, ko so politiki razvrednotili dane besede, v Osilnici sedanje načrte spremljajo z nezaupanjem. Zavedajo se, da ko bodo stavbo enkrat porušili, je ne bo več, in je vprašanje, ali bodo v resnici postavili novo. Morda pa bo politika držala besedo in bo dolina z novimi delovnimi mesti – po sedanjih načrtih gre za 40 delovnih mest – dobila priložnost za preživetje. Svetniki občine Osilnica bodo o sprejetju ali zavrnitvi predloga za rušenje in gradnjo doma v Osilnici, prejetega z ministrstva, odločali v ponedeljek.