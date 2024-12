V Mozirskem gaju sveti 1,9 milijona prazničnih lučk (FOTO)

Elektromonter Drago Poličnik in vodja skupine za kreacijo Ana Bertič, prva nosilka svetlobnega projekta v Mozirskem gaju, sta s skupino vdanih sodelavcev, ki že devet let pripravlja instalacije iz kar treh kilometrov barvnih sijalk, izvedla slovesen prižig praznične razsvetljave.

Ob kulturnem programu, za katerega so zaslužni domače pevke Mačice in sloviti oktet Žetev, so množico nagovorili predsednik EHD Mozirski gaj Darko Bele, župan Občine Mozirje Ivo Suhoveršnik in prvak opozicije Janez Janša. Njemu je pripadla čast letošnjega odprtja.

V soboto in nedeljo lahko v Božični bajki še srečate Miklavža, od 14. decembra pa ob določenih dnevih Božička.

Jože Skornšek, dobri mož, ki je ustvaril gaj.

Pri prižigu se mu je pridružil idejni oče gaja, zdaj 88-letni Jože Skornšek. Ob navdušenju obiskovalcev ni manjkalo zahval in čestitk za izjemen uspeh prostovoljcev, gradbenih delavcev in vrtnarjev v koordinaciji Elice Bele, ki jim je uspelo posaditi jesensko cvetje ter čebulnice za ponovni razcvet gaja. Vsebina druženj in praznični duh razstave bosta temeljila na družinskih vrednotah, ljubezni in povezanosti med ljudmi. Tematski vrtovi se zdaj razkazujejo vsak v pretežno eni barvi ali dveh, vsaka pa izraža posebna sporočila in zgodbe. Japonski vrt je v srebrno beli, poročni salon v rdeči, drevesna aleja Evropske unije je dvobarvna. Sredi parka obiskovalce pozdravlja prav poseben slavolok dobrodošlice.

Skrbno osvetljeni in obrobljeni so etno objekti in posebni kotički s praznično ponudbo, tudi Zavoda Stanislava, ki se je letos predstavil s prikazom naravnih in umetelno izdelanih jaslic v štirih izvedbah. Za to so poskrbeli prostovoljci, člani tega društva iz Gornjega Grada, ki ga skrbno vodi entuziastka Zdenka Zakrajšek s številno ekipo: »Potrudili smo se, da smo s svojimi velikimi simbolnimi jaslicami dodana vrednost, ob stojnici pa imamo poseben, praznični srečelov za prostovoljne prispevke, zadene vsaka srečka!«

Kot vsako leto obiskovalce tudi tokrat čakajo številne druge novosti, med njimi izboljšana gostinska ponudba. Domačin in mojster majhnih lesenih izdelkov Anton Petek kar ob obisku izrezlja okrasne, uporabne ali glasbene predmete iz pastirčkove delavnice. Ob medenem vrtu mozirskih čebelarjev vabijo z dišečo medico, prenovljeni zeliščni vrt pri brajdi potomki pa žari v soju pravljičnih lokvanjev. Ob koncih tedna in med prazniki bosta obiskovalce v živo pozdravljala Miklavž in Božiček, v kmečki hiši se bo mogoče ogreti s toplimi napitki. Kot je že znano, je fotoaparat tako rekoč obvezna oprema vsaj dveurnega sprehoda po parku.

Že 9. Božična bajka Slovenije v Mozirskem gaju tako utripa v pričakovanju jubilejnega dogodka v prihodnjem letu, tokratna pa bo ljubitelje lepega gostila do 5. januarja 2025 in jih v zameno za nekaj evrov vstopnine popeljala skozi barvito zimsko pravljico.

