Pirc Musarjeva obiskala kraje, kamor predsedniki redko zaidejo (FOTO)

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je začela dvodnevni delovni obisk v Baški grapi in Zgornjem Posočju. Gre za prvi tovrstni regijski obisk, v okviru katerih se bo v prihodnje v pogovorih s predstavniki lokalnih skupnostih in druženju s krajani seznanjala s pogoji življenja in ustvarjanja v različnih delih Slovenije.

V Podbrdu v Baški grapi so dopoldne predsednico republike sprejeli župan Občine Tolmin Alen Červ in drugi predstavniki občine. Predstavili so ji ključne teme, ki vplivajo na kakovost življenja ljudi v Baški grapi. Kot so izpostavili, se že tako redke institucije v teh krajih (osnovna šola, dom starejših občanov, ambulanta družinske medicine ...) soočajo z veliko težavo pomanjkanja delovne sile, kar je posledica tako izseljevanja mladih iz Baške grape kot slabih cestnih povezav oziroma pomanjkanja povezav javnega prometa. Zaradi pomanjkanja zdravnikov tako pogosto sameva tudi ambulanta v Podbrdu, edina v tej ozki dolini Bače.

Regijski delovni obisk predsednice republike Nataše Pirc Musar v Baški grapi in Zgornjem Posočju. Srečanje z vodstvom in uporabniki Doma upokojencev Podbrdo. FOTO: Nebojša Tejić/sta

Regijski delovni obisk predsednice republike Nataše Pirc Musar v Baški grapi in Zgornjem Posočju. Izjava za medije predsednice in tolminskega župana Alena Červa. FOTO: Nebojša Tejić/sta

Regijski delovni obisk predsednice republike Nataše Pirc Musar v Baški grapi in Zgornjem Posočju. Prihod pred Jakovkno hišo. FOTO: Nebojša Tejić/sta

V nadaljevanju si je predsednica republike ogledala tudi prizorišče, kjer je bil med letoma 1947 in 1948 posnet prvi celovečerni slovenski zvočni film Na svoji zemlji v režiji Franceta Štiglica. Leta 2012 je Občina Tolmin s partnerji s pomočjo evropskih sredstev vzpostavila Tematsko pot Na svoji zemlji in tako je nastal eden večjih turističnih produktov v Baški grapi. Tematska pot Na svoji zemlji povezuje dediščino filma Na svoji zemlji s prostorom Baške grape, kjer je bila posneta večina prizorov.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v pogovoru s predstavniki občine poudarila zadovoljstvo, da navkljub vsem preprekam, resnično zahtevnim pogojem, v katerih živijo in delujejo, krajani Baške grape še vedno ustvarjajo uspešne projekte.

Delovni obisk se je nadaljeval v Tolminu, kjer se je predsednica na Gimnaziji Tolmin pogovarjala s tamkajšnjimi dijaki o vlogi Slovenije v Evropski uniji in svetu pa tudi o domačih temah, kot so npr. ocene slovenskega šolskega sistema, vizija vračanja izobražencev domov v Zgornje Posočje in plačljivost dostopa do naravnih znamenitosti.

Popoldne bo predsednica obiskala tudi Varstveno-delovni center Tolmin in nagovorila tamkajšnje zaposlene in varovance. Ta center bo v kratkem praznoval 40-letnico delovanja, zato jim bo zaželela uspešno delo tudi naprej. V nadaljevanju obiska se bo seznanila z delovanjem enega od uspešnejših podjetij v tolminskem okolju, podjetjem Smartech d. o. o. Gre za podjetje inovatorjev, razvijalcev procesnih rešitev, ki med drugim vsako leto proizvedejo tisoče krmilnikov za velike ladje, križarke, naftne ploščadi in luksuzne hotele po vsem svetu.

Jutri bo predsednica nadaljevala obisk na Bovškem, kjer se bo zjutraj najprej srečala s prostovoljci, si v spremstvu ekipe župana Valterja Mlekuža ogledala gradnjo nove športne dvorane in obiskala podjetje Mahle Electric Drives Bovec, obisk Posočja pa bo zaključila v Mlekarni Planika Kobarid.